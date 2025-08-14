Thiếu máu truyền, bệnh viện miền Tây hoãn mổ để ưu tiên cấp cứu

Nhiều tháng nay, việc điều trị cho người bệnh ở khu vực ĐBSCL gặp nhiều khó khăn do các bệnh viện thiếu nguồn máu. Các cơ quan chức năng, cơ sở y tế đã có nhiều biện pháp khẩn cấp khắc phục nhưng tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.

Tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ, lượng máu tiếp nhận giảm 70%, không đủ cung cấp cho 74 bệnh viện ở miền Tây dẫn đến khan hiếm máu điều trị, phải hoãn mổ ca không gấp để ưu tiên cấp cứu.

Nguồn máu tại các bệnh viện khu vực ĐBSCL đang thiếu hụt trầm trọng.

Bác sĩ Huỳnh Minh Phú, giám đốc Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ cho biết, 2 tháng qua, nguồn máu hiến tình nguyện giảm, bệnh viện chỉ tiếp nhận được khoảng 5.000 đơn vị máu. Kho máu của bệnh viện nhiều lúc cạn dưới mức cho phép, chỉ còn khoảng 800 đơn vị, xe cấp cứu của các bệnh viện đến lấy máu phải xếp hàng chờ nhiều giờ mới có. Đơn vị đã đề nghị Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp thêm nguồn máu nhưng chỉ được rất ít. Nếu tình trạng này còn kéo dài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chăm sóc, điều trị của bệnh viện và sức khỏe của bệnh nhân.

UBND TP Cần Thơ giao Hội Chữ thập đỏ thành phố tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, phù hợp mô hình tổ chức chính quyền hai cấp, hoàn thành trước ngày 30/8. Đơn vị này cũng xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp kêu gọi hiến máu tình nguyện trong 6 tháng cuối năm./.