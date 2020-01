Thị xã Gò Công tổ chức các gian hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết

(THTG) Được sự chấp thuận của UBND Thị xã Gò Công, tại khu đô thị phường 5, UBND phường bố trí sắp xếp trên 420 lô, gồm 100 lô bán hoa kiểng và 323 lô bán các loại quần áo may sẵn, tạo điều kiện cho các hộ dân buôn bán phục vụ cho nhân dân Gò Công mua sắm Tết Canh Tý năm 2020.

Từ ngày mùng 9 tháng Chạp âm lịch tại Chợ Hoa xuân, các hộ dân đã bắt đầu trưng bày nhiều loại sản phẩm quần áo người lớn và trẻ em, với nhiều mẫu mã phong phú và đa dạng, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân các huyện thị Gò Công.

Đa dạng các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm tết tại các gian hàng Thị xã Gò Công. Ảnh: Thanh Tâm

Cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua sắm Tết, tại tuyến đường Lý Tự Trọng, UBND Phường 1 phân bố trí sắp xếp 80 lô cho hộ dân bán các loại bánh mứt, trái cây và các đồ dùng thiết yếu trong sinh hoạt gia đình.

Theo đó, các hộ dân kinh doanh hoa kiểng, bánh mứt, trái cây, quần áo may sẵn, đồ dùng thiết yếu phục vụ nhân dân các huyện thị Gò Công đến trưa ngày 30 Tết và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong khu vực buôn bán, tạo vẽ mỹ quang đô thị Thị xã Gò Công.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND Phường 1 và Phường 5 còn phân công lãnh đạo các ngành và cán bộ, công chức theo dõi, giám sát về tình hình mua bán, niêm yết giá cả và phân công cảnh sát khu vực, ban bảo vệ dân phố, tổ nhân dân tự quản tham gia tuần tra bảo vệ đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp nhân dân an tâm mua sắm tết.

Huỳnh Cẩm