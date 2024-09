Thị xã Cai Lậy tổ chức bầu cử điểm Trưởng ấp tại xã Tân Phú

*** Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp với Báo Ấp Bắc tổ chức chương trình vui hội trăng Rằm. * Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức chương trình Tết trung thu cho trẻ em. * Xã Hòa Định huyện Chợ Gạo tổ chức trao tặng 700 phần bánh trung thu cho học sinh tiểu học. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố thêm gần 9.900 trang sao kê các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ. * Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chuyển 385 tỷ đồng cho 20 tỉnh bị thiệt hại do bão lũ. * Lào Cai triển khai xây dựng ngay khu tái định cư Làng Nũ cho những người dân thiệt hại hại nhà cửa. Thống kê ban đầu, Hải Phòng và Quảng Ninh thiệt hại hơn 34.000 tỷ đồng. * Lâm Đồng kêu gọi góp sức xây dựng 1 cây cầu đang xuống cấp tại Hà Giang. * Thủ phủ vải thiều Bắc Giang thiệt hại ước tính khoảng 5.400 tỷ đồng. * Thông đường sắt Hà Nội – Lào Cai, gần 700 tấn hàng cứu trợ được vận chuyển về vùng lũ. * Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đã chuyển 350 tỷ cho các tỉnh khắc phục bão lũ. Chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch phục hồi sau bão. * Đang hình thành vùng áp thấp ngoài khơi Philippines có khả năng mạnh lên thành bão vào Biển Đông. * Dự báo các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa rất to. * Nguyên Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Đặng Quốc Bảo từ trần. * Đề xuất phục dựng Đền thờ Đức Thánh Trần tại Đồi A1 – Điện Biên. * Giải ngân vốn đầu tư công tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn chậm. * Bình Phước: 1 nam thanh niên chạy quá tốc độ bị mời về đồn công an làm việc đã đấm vào mặt và bóp cổ Cảnh sát cơ động để bỏ trốn nhưng không thành. * Cảnh sát giao thông mật phục bắt và xử lý 20 thanh niên đi xe máy đến Bà Rịa Vũng Tàu để “biểu diễn”. * Bắt 2 thanh niên ở Quảng Bình mang súng hộ tống gần 26 kg ma túy từ Lào về Việt Nam. * Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu giây đang sửa cầu, tái diễn tình hình ùn ứ giao thông. * Tàu Bắc – Nam lại trật bánh khi đi qua Thừa Thiên Huế. * Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo hỏa tốc vì nhiều nơi xảy ra sạt lở. * Gia Lai: 1 Chủ tịch xã bị nghi vấn nhiều năm trục lợi chính sách. * Đồng Nai: Đối tượng đâm thành viên tổ an ninh trật tự cơ sở ra đầu thú. * Đăk Lắk: Hàng ngàn giáo viên bất ngờ bị truy thu phụ cấp ưu đãi. * Bình Dương: 1 người đàn ông chạy xe máy ngược chiều gây tai nạn thương tâm, người đàn ông tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương. * Cựu Tổng tống Trump lại bị ám sát hụt. * Ý thử nghiệm A.I trong lớp học. * Bão Bebinca mạnh nhất trong vòng 70 năm đang đổ bộ Thượng Hải Trung Quốc. * Malaysia dự kiến đánh thuế mạnh các mặt hàng đồ uống có đường.