Thị xã Cai Lậy ra mắt “Con đường văn hóa” chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc

(THTG) Ngày 16-12, UBND thị xã Cai Lậy tổ chức Lễ trao quyết định công nhận “Con đường văn hóa” – đường Phạm Văn Hòa, thuộc ấp Tân Hiệp, xã Tân Phú. Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc. Đây là con đường văn hóa thứ 3 của thị xã Cai Lậy được công nhận và ra mắt trong năm 2022.

“Con đường văn hóa” ấp Tân Hiệp, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy.

Đường Phạm Văn Hòa có chiều dài 700 m, là đường bêtông thuộc xã Nông thôn mới, được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hoá của người dân trong khu vực. Qua một năm đăng ký xây dựng, người dân trên địa bàn đã tham gia thực hiện Con đường văn hóa, bao gồm xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp, an toàn về an ninh trật tự. Các hộ dân sống trên tuyến đường giữ gìn môi trường, trồng cây xanh, hoa kiểng, không mua bán lấn chiếm lòng đường gây mất an toàn giao thông, đảm bảo an toàn về điện, có biện pháp xử lý rác hợp vệ sinh, không có tệ nạn xã hội xảy ra đảm bảo an ninh, trật tự.

Việc ra mắt Con đường văn hóa ở xã Tân Phú có ý nghĩa rất quan trọng khi địa phương đang tổ chức nhiều công trình, hoạt động hướng đến Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc.

Dịp này, UBND xã Tân Phú thị xã Cai Lậy trao giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đạt thành tích trong cuộc vận động xây dựng Con đường văn hóa ở địa phương.

Tin và ảnh: Phương Tuyền