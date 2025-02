Thí sinh Lê Ngọc Thanh Ngân đăng quang Hội thi Người đẹp thành phố Gò Công

*** Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. * Trong 9 ngày nghỉ Tết, Tiền Giang thu hút 183.000 lượt khách đến tham quan du lịch, vui chơi giải trí. * Các địa điểm thu hút đông du khách đến vui chơi gồm: Đường hoa quảng trường Hùng Vương, cù lao Thới Sơn, Trại rắn Đồng Tâm, chùa Vĩnh Tràng, Thiền viện Trúc Lâm chánh giác, Mẹ Nam Hải Tiền Giang... * Đồng chí Lê Quốc Việt giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Phan huyện Chợ Gạo. * Thí sinh Lê Ngọc Thanh Ngân đăng quang cuộc thi Người đẹp thành phố Gò Công Xuân Ất Tỵ. * 100% Chi, Đảng bộ cơ sở ở huyện Cai Lậy tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng. * Huyện Tân Phước tổng kết công tác Cải cách hành chính và chuyển đổi số. * Sư Đoàn 8 Quân khu 9 tổ chức chào cờ đầu tuần. * Huyện ủy Cai Lậy trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên thuộc Chi bộ Ủy ban Kiểm tra. * Thị ủy Cai Lậy tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng. * Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2024. * Động đất vào tối mùng 6 Tết tại Hà Nội, nhiều người dân cảm nhận rõ độ rung lắc. * 8 địa phương dẫn đầu doanh thu du lịch dịp Tết nguyên đán gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Ninh Bình, Lào Cai. * Các biện pháp ngừa bệnh đột quỵ trong mùa lạnh: Giữ ấm cơ thể, kiểm soát huyết áp, có chế độ ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên, hạn chế rượu- bia- thuốc lá, khám sức khỏe định kỳ. * Quảng Trị: Công an công bố 27 trang sao kê đồng bào cả nước ủng hộ người phụ nữ nghèo bị mất tiền khi đi chợ Tết, với số tiền ủng hộ hơn 160 triệu đồng. * Dừng xe, trải chiếu ăn uống bên đường cao tốc bị phạt từ 12 – 14 triệu đồng, trừ 6 điểm bằng lái xe. * Người dân thích thú nhặt hoa khi các Đường hoa dọn dẹp tháo dỡ. * Số lượng bệnh nhân đến khám, cấp cứu do pháo nổ tại các bệnh viện giảm 50%. * Đề nghị miễn thuế thu nhập cho nhà khoa học nghiên cứu công nghệ làm đường sắt đô thị. * Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam bị phạt 200 triệu đồng vì đưa thông tin nhầm lẫn để thu hút khách mua bảo hiểm. * Ngân hàng VPBank chi 600 tỷ đồng để mua cổ phiếu đầu năm. * Hơn 13.000 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người dân và gia đình chính sách, 16% dân số được hỗ trợ, tặng quà. * Cháy nhà trọ 6 tầng ở Hà Nội, 7 người mắc kẹt được giải cứu kịp thời. * Phú Yên: Xác minh thông tin về quán ăn ven quốc lộ 1A bị khách tố chặt chém. * Hải Dương: 1 người phụ nữ cứu được 3 học sinh đuối nước dịp Tết. * Mỹ tạm dừng áp thuế hàng hóa đối với Mexico trong 1 tháng. * Indonesia thành lập lực lượng an ninh bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. * Hỗn loạn xảy ra trước trụ sở USAID của Mỹ. USAID đã có lãnh đạo mới. Ông Rubio làm Quyền lãnh đạo USAID. * Nhà Trắng cân nhắc giải thể Bộ Giáo dục. * Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Canada. Sắp điện đàm với ông Tập về vấn đề thuế quan. * Ông Trump ra điều kiện với Ukraine nếu không thỏa thuận ngừng bắn. * Hàn Quốc bắt đầu xét xử hình sự Tổng thống Yoon vào ngày 20-2.