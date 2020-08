Thế giới hơn 21 triệu ca mắc Covid 19, Brazil tử vong nhiều

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h52 ngày 14/8/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 21.049.555 ca mắc Covid-19 và 752.292 trường hợp tử vong do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Trong vòng 23 tiếng đồng hồ, thế giới ghi nhận thêm 252.001 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và có thêm 5.886 ca tử vong mới do virus này.

Nhân viên y tế và xe y tế Nga trong mùa Covid-19. Ảnh: Moskva agency.

Theo số liệu mới của Worldometer, danh sách 10 nước có số người nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới như sau: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Nga, (5) Nam Phi, (6) Peru, (7) Mexico, (8) Colombia, (9) Chile, và (10) Tây Ban Nha.

Trong khi đó, 10 quốc gia đứng đầu thế giới về số ca tử vong do Covid-19 bao gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Mexico, (4) Ấn Độ, (5) Anh, (6) Italy, (7) Pháp, (8) Tây Ban Nha, (9) Peru, và (10) Iran.

Có thể thấy, một lần nữa Mỹ và Brazil lại là hai nước có nhiều ca mắc Covid-19 và nhiều trường hợp tử vong do bệnh này nhất thế giới. Châu Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất toàn cầu. Tình hình đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ rất nguy hiểm khi nước này xếp thứ 3 toàn cầu về số ca nhiễm SARS-CoV-2 và thứ 4 toàn cầu về số ca tử vong do virus corona này.

Trong vòng 23 tiếng đồng hồ, Brazil ghi nhận thêm 1.200 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này ở Brazil lên con số 105.463 người. Cùng khoảng thời gian này, Mỹ ghi nhận 1.056 ca tử vong mới do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong do bệnh này trên đất Mỹ lên con số 170.187 người. Ấn Độ bám sát 2 nước này với con số ca tử vong mới trong khoảng thời gian trên là 1.006 người, đẩy số trường hợp tử vong do Covid-19 ở quốc gia Nam Á này lên mức 48.144 người.

Nga hiện nay soán vị trí thứ 4 thế giới về số ca mắc Covid-19 nhưng vẫn chưa lọt vào top 10 quốc gia hàng đầu thế giới về số ca tử vong do Covid-19. Với việc Nga đã phát triển được vaccine ngừa Covid-19, cuộc chiến chống Covid-19 tại quốc gia rộng nhất thế giới này đã đạt được bước đột phá mới.

Theo dữ liệu cập nhật của Worldometer, 10 nước ghi nhận nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 nhất châu Á bao gồm:

(1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Saudi Arabia, (4) Pakistan, (5) Bangladesh, (6) Thổ Nhĩ Kỳ, (7) Iraq, (8) Philippines, (9) Indonesia, và (10) Qatar.

Tại châu Á, số lượng người tử vong do Covid-19 là nặng nề nhất ở 10 quốc gia sau: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Pakistan, (4) Indonesia, (5) Thổ Nhĩ Kỳ, (6) Iraq, (7) Trung Quốc, (8) Bangladesh, (9) Saudi Arabia, và (10) Philippines.

Như vậy, Ấn Độ và Iran đang tương ứng đứng đầu và đứng nhì châu Á cả về số ca nhiễm SARS-CoV-2 lẫn số ca thiệt mạng do virus này. Iraq xuất hiện đồng thời trong 2 danh sách đáng buồn này. Về số ca tử vong, Iraq thậm chí còn vượt qua Trung Quốc dù khí hậu ở Iraq rất nóng hiện nay và dân số của Iraq nhỏ hơn dân số Trung Quốc rất nhiều lần.

Philippines và Indonesia là 2 thành viên Đông Nam Á duy nhất có mặt trong 2 danh sách châu Á nói trên. Xét về số ca tử vong do Covid-19, Indonesia thậm chí còn vượt qua cả Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, và Trung Quốc.

Theo số liệu mới của Worldometer, Philippines hiện có 132.816 ca mắc Covid-19, trong đó 2.426 người đã tử vong. Indonesia ghi nhận 132.816 ca mắc Covid-19 và 5.968 trường hợp tử vong do căn bệnh này.

Đại dịch Covid-19 hiện ảnh hưởng trực tiếp 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới./.

Nguồn vov.vn