Thanh vân chí – một thế giới thần tiên huyền diệu với sự kết hợp logic giữa những yếu tố võ thuật, cuộc sống và tình cảm nội tâm. Phim cổ trang, võ hiệp Trung Quốc sản xuất, đạo diễn Lưu Quốc Huy thực hiện. Phát sóng lúc 19:45 hàng ngày trên kênh THTG, bắt đầu từ 05/01/2020.

Thanh vân chí kể về cuộc đời của Trương Tiểu Phàm, một thiếu niên mồ côi gia nhập Thanh Vân Môn. Trải qua bao sóng gió thăng trầm trong cuộc đời anh trở thành một “Quỷ Lệ”. Trong anh có một tính cách quật cường và bền bỉ, nhưng vô tình Trương Tiểu Phàm bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa 2 phe chính – tà để rồi phải gặp bao phen sóng gió. Xoay quanh Trương Tiểu Phàm là những tình yêu, tình bằng hữu, tình sư đồ đa dạng và cảm động, khiến khán giả như sống trong chính nhân vật.

Với cốt truyện chính về 3 môn phái lớn trên giang hồ là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Trong đó Thanh Vân Môn đứng đầu với cây Tru tiên cổ kiếm, tru lục quần ma… Ngoài 3 môn phái này, còn có ma giáo do Quỷ Vương Tông làm chủ. Một nhà sư của Thiên Âm Tự vì muốn hợp nhất Đạo của Thanh Vân Môn và Phật của Thiên Âm Tự nhưng bị chưởng môn của Thanh Vân Môn từ chối nên đã giết hết một làng nhỏ dưới đỉnh Thanh Vân.

Hà Trung Hoa vai Đại Huyền chân nhân

Có 2 cậu bé may mắn sống sót qua cuộc thảm sát và được Thanh Vân Môn thu nhận. Trương Tiểu Phàm là 1 trong 2 cậu bé may mắn đó, không những thế cậu còn được nhà sư của Thiên Âm Tự truyền chân kinh đại phạm bát nhã. Về sau, Trương Tiểu Phàm đã nắm được đạo của cả Thiên Âm Tự và Thanh Vân Môn. Có số phận may mắn, chàng trai Trương Tiểu Phàm còn có cơ duyên sở hữu thêm một hung khí thời thượng cổ của ma đạo là Phệ Huyệt Châu, nhưng hoàn toàn không biết. Sau đó Trương Tiểu Phàm bị Thanh Vân Môn phát hiện, anh đã bị chưởng môn Thanh Vân Môn dùng kiếm Tru Tiên tiêu diệt.

Giữa lúc nguy khốn, Trương Tiểu Phàm được Bích Dao – con gái của Quỷ Vương, là người có tình yêu sâu sắc với Trương Tiểu Phàm dùng bùa chú hy sinh thân mình để cứu Trương Tiểu Phàm tránh khỏi Tru Tiên kiếm. Ôm hận, và cũng để báo đền ân nghĩa của Bích Dao, Trương Tiểu Phàm đã sa vào ma đạo, trở thành một ma đầu giết người không gớm tay, sống với mục đích duy nhất: tìm cách cứu tỉnh Bích Dao khỏi hàn băng thạch.

Ở phần kết, ma đạo nổi lên và tàn sát giang hồ, các môn phái đều tan tác bao gồm cả Thanh Vân Môn và cây Tru Tiên kiếm lại về tay Trương Tiểu Phàm, anh cũng chính là người cuối cùng đứng lên tiêu diệt ma đạo. Sau đó Trương Tiểu Phàm quy ẩn giang hồ. Bích Dao mất, Lục Tuyết Kỳ đi tìm Trương Tiểu Phàm nhưng chỉ thấy một anh nông dân tiêu dao tự tại, đó chính là Trương Tiểu Phàm. Kết thúc mở, và khán giả có quyền hy vọng vào một kết quả tốt đẹp cho mối tình oan trái giữa Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ.

Trương Tiểu Phàm (Lý Dịch Phong): Là trẻ mồ côi được Thanh Vân Môn thu nhận làm đệ tử. Ngoại hình và tư chất đều rất bình thường nhưng lại rất có cơ duyên về tiên thuật. Về sau khi phát hiện ra sự thật về thân thế mình, Trương Tiểu Phàm phản bội sư môn, đầu quân vào Ma Giáo và trở thành “Huyết công tử -Quỷ Lệ” nức tiếng giang hồ.

Dương Tử trong vai Lục Tuyết Kỳ

Lục Tuyết Kỳ (Dương Tử): Là sư tỷ đồng môn của Trương Tiểu Phàm ở Thanh Vân Môn, ngoại hình vô cùng xuất chúng, là nữ nhân xinh đẹp nhất trong lục giới, chuyên mặc bạch y, tính cách băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng kiêu ngạo. Lục Tuyết Kỳ vốn không coi đàn ông ra gì, nhưng vì một biến cố mà bắt đầu chú ý và dần dần yêu thương Trương Tiểu Phàm.

Bích Dao (Triệu Lệ Dĩnh): Là con gái của Quỷ Vương đứng đầu Ma Giáo. Có ngoại hiệu là Lục Y Tiên Tử vì luôn mang trên mình y phục màu xanh lục. Tính cách thông minh nhanh nhẹn, hoạt bát đáng yêu. Bích Dao một lòng một dạ với Trương Tiểu Phàm, về sau vì Tiểu Phàm mà hy sinh cả 3 hồn 7 vía của mình, mãi mãi không thể siêu sinh, khiến cho trái tim Tiểu Phàm như bị đóng băng, cô cũng chính là nguyên nhân khiến Tiểu Phàm phản bội sư môn.

