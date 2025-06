Thành ủy Mỹ Tho sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2025

(THTG) Ngày 20/6, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2025. Ông Trần Kim Trát – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Mỹ Tho chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy Mỹ Tho lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, đến nay tổng nguồn vốn phát triển toàn xã hội thực hiện 7.953 tỷ đồng, tăng 10,41% so cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người 106,7 triệu đồng/người/năm, đạt 97,62% so Nghị quyết; Thu ngân sách thực hiện được trên 520 tỷ đồng, đạt 62,28% so Nghị quyết; giải quyết việc làm cho 3.259 lao động, đạt 59,25% so Nghị quyết; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân…

Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản tiếp tục được thành phố quan tâm đầu tư; công tác giáo dục được tiếp tục duy trì, ngành y tế có nhiều cố gắng trong công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo, bộ máy chính quyền được quan tâm củng cố, các tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị ổn định; đã kết nạp 81 đảng viên mới, đạt 54% so Nghị quyết…

Tại hội nghị, đại biểu tham gia thảo luận, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2025; công tác xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ các phường mới (sau sắp xếp); công tác chuyển giao và chuẩn bị khi kết thúc hoạt động đơn vị cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã…

Thanh Tùng