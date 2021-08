Thành phố Mỹ Tho vắng lặng ngày đầu phong tỏa

(THTG) Bắt đầu từ 00 giờ ngày hôm nay (18/8), thành phố Mỹ Tho đã tiến hành phong tỏa khu vực 1 gồm: Phường 2, phường 3, phường 8 và ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong với 10.378 hộ, 34.550 nhân khẩu. Tại khu vực phong tỏa, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, kiểm soát địa bàn đảm bảo nguyên tắc “Bên ngoài phong tỏa, bên trong cách ly”.

Đường phố Mỹ Tho trở nên vắng lặng trong ngày đầu phong toả, xét nghiệm trên diện rộng. Ảnh: Lê Thi

Ghi nhận ngày đầu tiên trong khu vực phong tỏa, người dân đã dừng tất cả các hoạt động kinh doanh, buôn bán và ai ở yên nhà nấy, chỉ có lực lượng phòng chống dịch ra đường thực hiện nhiệm vụ.

Các địa phương nằm trong khu vực phong tỏa đã triển khai phương án đảm bảo hậu cần, hàng hóa thiết yếu cho các hộ dân trong khu phong tỏa; hỗ trợ các hộ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, đồng thời thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và công tác khám, điều trị bệnh cho người dân trong khu vực phong tỏa.

Người dân đến khu vực xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2. Ảnh: Lê Thi

Từ 0 giờ ngày mai (19/8) thành phố Mỹ Tho sẽ tiếp tục tiến hành phong tỏa khu vực 2 gồm: Phường 1, Phường 4, Phường 5, Phường 6 và phường 7 với 17.922 hộ, 72.697 nhân khẩu. Kế hoạch phong tỏa nhằm tầm soát không để dịch bệnh Covid-19 lan rộng ra cộng đồng.

Thanh Phong