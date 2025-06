(THTG) Ngày 25/6, UBND TP. Mỹ Tho tổ chức triển khai Quyết định về chuyển công tác, phân công, điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý tại các trường học trên địa bàn thành phố. Bà Lê Thị Bé Phượng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho đến dự và chủ trì hội nghị.

Thành phố Mỹ Tho triển khai Quyết định điều động cán bộ, viên chức ngành Giáo dục

Theo các Quyết định của UBND TP. Mỹ Tho, thành phố điều động ông Lê Văn Dũng – Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo TP. Mỹ Tho đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương; điều động ông Đỗ Ngọc Bình – Phó Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo TP. Mỹ Tho đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Nam Định; phân công ông Phan Ngọc Khải – Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh; bổ nhiệm bà Phan Thị Kim Tiên – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh; điều động bà Trương Thị Hoàng Lam – Phó Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo TP. Mỹ Tho đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương; điều động bà Nguyễn Thị Hồng Gấm – chuyên viên Phòng Giáo dục – Đào tạo TP. Mỹ Tho đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai; điều động ông Huỳnh Công Trường – Chuyên viên Phòng Giáo dục – Đào tạo TP. Mỹ Tho đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng; phân công ông Trà Văn Vẹn – Hiệu trưởng Trường THCS Nam Định đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Diệu; phân công bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung An; bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Thảo – giáo viên Trường Mầm non Bông Sen giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen; phân công ông Võ Thuy Quỳnh – Chuyên viên Phòng Giáo dục – Đào tạo TP. Mỹ Tho đến nhận công tác và phân công làm giáo viên Trường THCS Xuân Diệu; phân công bà Vũ Mai Phương Uyên – Chuyên viên Phòng Giáo dục – Đào tạo TP. Mỹ Tho đến nhận

công tác và phân công làm giáo viên tại Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương; phân công bà Nguyễn Ngô Thu Trang – Chuyên viên Phòng Giáo dục – Đào tạo TP. Mỹ Tho đến nhận công tác và phân công làm Văn thư tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, bà Lê Thị Bé Phượng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho mong muốn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trên cương vị công tác mới, các cán bộ ngành Giáo dục – Đào tạo tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất và tinh thần nhiệt huyết để hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Thanh Tùng