Thành phố Mỹ Tho quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2025

*** 2 tháng đầu năm, nông dân Chợ Gạo thu hoạch hơn 28.000 tấn thanh long, tăng 60% so với cùng kỳ. * Hiện các cửa khẩu sang Trung Quốc ngừng nhập sầu riêng, giá bán sầu riêng tại vườn ở Cái Bè, Cai Lậy giảm mạnh, từ 50 – 60 ngàn đồng/kg. * Hội Phụ nữ thị trấn Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây tổng kết mô hình nuôi heo đất. * Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Văn bản 4029 – CV/TU ngày 4/3/2025 chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 127 của Bộ Chính trị, trong đó yêu cầu tạm dừng Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp huyện và các Chi đảng bộ trực thuộc. * Hội đồng đội huyện Chợ Gạo tổ chức thành công Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ. * Xã Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. * Hội Phụ nữ xã Tân Hòa Tây huyện Tân Phước tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp. * Năm 2025, tỉnh Tiền Giang phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới. * Thủ tướng chính phủ chỉ đạo tăng cường mua lúa gạo tạm trữ, tiến hành thanh kiểm tra để chống ép giá trục lợi. * Sức mua yếu nhưng giá heo hơi vẫn tăng nóng. * Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử phạt vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc phía Nam. * Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 và 1/5 tăng cao. * Bình Dương: Liên tiếp nhiều người đi xe máy bị té ngã trên đường ray. * Nhiều người sập bẫy vì tin vào phép màu trị bệnh gan trên mạng. * Đề xuất lập quỹ nhà ở quốc gia để lo chỗ ở cho người thu nhập thấp và trung bình. * Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra tại Long An và Đắk Lắk. * Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tràn về Bắc bộ, các tỉnh Nam bộ vẫn nóng bức và gió chướng. * Kho chứa len trong khu dân cư ở Đà Lạt bốc cháy. * 39% doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh còn gặp khó khăn về vốn kinh doanh. * Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm người vận chuyển thuê hàng trăm động vật hoang dã. * Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu sửa đổi 1 số điều của Hiến pháp liên quan đến công tác tổ chức bộ máy. * Đắk Lắk: Xúc động trước 3 em nhỏ đạp xe 50km đi tìm cha. * Cà Mau: tàu cá mất kết nối, bị xử phạt 200 triệu đồng. * Thành phố Hồ Chí Minh lập đoàn kiểm tra xử lý người lang thang xin ăn chèo kéo khách du lịch. * Tổng thống Mỹ Trump phát biểu trước Quốc hội, nhấn mạnh: Nước Mỹ đã trở lại. * Myanmar tặng ông Putin 6 chú voi con, Nga bàn giao 6 chiến đấu cơ. * Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình. * Lựu đạn, khói, hơi cay tràn ngập giữa cuộc họp Quốc hội Serbia, 3 nghị sĩ bị thương. * Pháp chỉ trích ông Trump bỏ rơi Ukraine sau khi đình chỉ viện trợ. * Trung Quốc đệ đơn khiếu nại lên WTO vì thuế quan của Mỹ. * Thủ tướng Anh nói không ai muốn hòa bình hơn người dân Ukraine.