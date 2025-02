Thanh niên huyện Châu Thành sẵn sàng lên đường nhập ngũ

*** Các địa phương trong tỉnh Tiền Giang sôi nổi tổ chức Hội trại tòng quân, chuẩn bị tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025. * Sáng ngày 13-2-2025, thị xã Cai Lậy sẽ tổ chức Lễ giao quân năm 2025, đây là địa phương được tỉnh Tiền Giang chọn làm điểm trong công tác tuyển quân năm nay. * Tỉnh ủy Tiền Giang thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh. Bà Nguyễn Hải Trâm – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh. * Sau Tết, độ mặn trên sông Tiền, sông Soài Rạp và kênh Chợ Gạo có dấu hiệu tăng, bà con nông dân nên cảnh giác khi lấy nước vào đồng ruộng để tưới tiêu. * Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 16 Kỳ họp chuyên đề. * Thời gian họp: Ngày 17 tháng 02 năm 2025, Khai mạc vào lúc 08 giờ. * Địa điểm họp: Phòng họp số 2 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang. * Nội dung kỳ họp: Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền. Cụ thể như sau: * Nghị quyết về việc thành lập Sở Tài chính. * Nghị quyết về việc thành lập Sở Nội vụ. * Nghị quyết về việc thành lập Sở Xây dựng. * Nghị quyết về việc thành lập Sở Khoa học và Công nghệ. * Nghị quyết về việc thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường. * Nghị quyết về điều chỉnh điểm a khoản 2 Mục I Điều 1 Nghị quyết số 31 ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2025. * Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang xin thông báo đến Nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi. * Bộ Chính trị ra quy định mới về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. * Hà Nội: Công an đang xác minh clip người đi ô tô Lexus đá vào mặt nam shipper. * Bộ Công an cảnh báo: Lừa đảo qua mạng, lừa đảo bằng công nghệ cao đã diễn biến ở mức tinh vi, khó lường… mọi người dân cần đề cao cảnh giác. Khi thấy những dấu hiệu nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ ngăn chặn. * Hà Tĩnh: Đã bắt giữ nghi phạm bắn chết nam thanh niên tại nhà riêng. * Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình xin nghỉ hưu trước tuổi. * Đã tìm được người đàn ông từ Quảng Bình vào thành phố Hồ Chí Minh chở cháu đi học rồi bị mất liên lạc. * Trình Quốc hội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, GDP bình quân đầu người trên 5.000 USD. * Hàn Quốc: 1 giáo viên nghi đâm chết học sinh tiểu học vì trầm cảm. * Mỹ: Máy bay hạ cánh đâm vào máy bay khác, nhiều người thương vong. * Quân nổi dậy buộc băng đảng tội phạm Trung Quốc phải rời khỏi Myanmar. * Ông Trump thông báo sắp tung kế hoạch tinh vi về thuế đối với các nước. * Guatemala tuyên bố quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ xe buýt lao xuống vực.