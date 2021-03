Thanh long tăng giá, nông dân phấn khởi

(THTG) Cận tết Nguyên đán Tân Sửu, nhà vườn trồng thanh long huyện Chợ Gạo lo lắng khi giá xuống thấp, dao động từ 4.000 đến 7.000 đồng/kg đối với thanh long ruột trắng, từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg đối với thanh long ruột đỏ, thương lái lại thu mua dè chừng.

Từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay, thanh long bắt đầu hút hàng. Theo nhà vườn, hiện tại, giá thanh long ruột trắng dao động từ 15.000 – 22.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ 20.000 – 23.000 đ/kg. Thương lái đến tại vườn tìm mua đặt cọc chờ thu hoạch.

Gía thanh long tăng hơn so với trước Tết Nguyên đán, đảm bảo có lãi cho nông dân. Ảnh: Lê Thi

Với giá này, sau khi trừ đi chi phí xông đèn, phân thuốc, nông dân thu lãi trên 25 triệu đồng/ 1.000 m2 đất trồng thanh long. Thanh long tăng giá đang là tín hiệu vui cho những hộ dân đang bước vào mùa thu hoạch những đợt xông đèn cuối cùng trong năm trước khi bắt đầu mùa ra hoa tự nhiên vào tháng 5, tháng 6 hàng năm.

Đề án phát triển cây thanh long tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch của Huyện ủy, toàn huyện hiện có 7.414 ha, đạt 123% so kế hoạch, tăng 814 hec-ta so cùng kỳ năm 2019, diện tích cho trái khoảng 5.663 ha, tăng 8% so cùng kỳ; trong đó có 1.117 ha được công nhận VietGap, nâng toàn huyện có 2.183 ha thanh long đạt chuẩn VietGAP, đạt 33,6% so nghị quyết.

Bình Yên