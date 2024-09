Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất điện cơ Kaicheng Việt Nam

*** Báo Ấp Bắc tổ chức tọa đàm Học tập và làm theo Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề Kiểm tra giám sát và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. * UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và định hướng công tác tháng 9. * Công ty Điện lực Tiền Giang tổng kết và trao giải cuộc thi về Tiết kiệm điện. * Khách hàng Phạm Hoàng Giang ở xã Thanh Bình huyện Chợ Gạo đạt giải Nhất cuộc thi “Tiết kiệm điện thành thói quen”. * Công an Tiền Giang hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ. * Xã Thiện Trung huyện Cái Bè khánh thành cầu giao thông nông thôn với kinh phí 120 triệu đồng. * Diện tích trồng sầu riêng ở Cái Bè tăng mạnh với hơn 10.000 hecta. * Huyện Cai Lậy kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử trưởng ấp, khu phố. * UBND thành phố Mỹ Tho triển khai Luật Đất đai năm 2024. * Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổng kết công tác diễn tập năm 2024. * Sáng sớm mai siêu bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh, Nam Định. * Hải Phòng: Di dời 5.400 hộ dân để tránh siêu bão. * Hàng trăm chuyến bay phải hoãn do né bão Yagi. Đường Sắt hủy 7 chuyến tàu để tránh bão Yagi. * Tất cả các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ninh cấm biển. * Sau cú tông mạnh vào xe containe, 2 người đàn ông ở Bình Dương tử vong tại chỗ. * Bộ Công thương chỉ đạo Sở Công thương các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão dự trữ hàng hóa thiết yếu. * Quảng Ninh huy động khoảng 3.000 cán bộ giúp dân ứng phó siêu bão. * Kết quả nghiên cứu của nhóm Ủy ban Tư pháp về tham nhũng, tội phạm có liên quan đến chức vụ tăng 37%. * Phú Yên: Bắt đối tượng có mối quan hệ phức tạp, lôi kéo nhiều người vi phạm pháp luật. * Toàn bộ tàu, phà đi Phú Quốc và các đảo ở Kiên Giang tạm ngưng hoạt động. * Bình Thuận lên phương án ứng phó với lũ cát đỏ. * Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc: Nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ. * Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng Báo Thanh Niên về vụ phản ánh nạn bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng. * Bộ Chính trị cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang liên quan đến vụ Thuận An. * Đà Nẳng: Thuê ô tô tự lái, rồi làm giả giấy tờ mang về Hà Nội bán. * Bình Định: Rừng bị phá tràn lan. * Quảng Nam: Lừa chạy án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, bị công an khởi tố bắt giam. * Cưỡng chế thêm 3 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc. * Đắk Lắk: 1 phụ nữ bị giật 450 tờ vé số, công an đang trích xuất camera truy tìm. * Kháng nghị tăng nặng hình phạt 18 bị cáo trong vụ án Đăng kiểm. * Sau nước Anh, đến Đức xem xét trục xuất người nhập cư lậu. * Một nạn nhân ở Pháp bị 72 người lạ cưỡng hiếp. * Siêu bão Yagi dự đoán ảnh hưởng nặng đến Trung Quốc. * Ông Trump sốc vì Tổng thống Nga Putin lên tiếng ủng hộ bà Harris.