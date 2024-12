Thành Đoàn Mỹ Tho tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2024 và “Xuân tình nguyện” năm 2025

*** Bộ đội Biên phòng Tiền Giang bàn giao nhà Đồng đội cho cán bộ quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. * Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang tập huấn nâng cao kỹ năng phòng chống sốt xuất huyết và sởi cho cán bộ y tế cơ sở. * Huyện Cai Lậy tổng kết chuyên đề thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2024. * Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Gạo đi thăm và tặng quà cho Cựu chiến binh tỉnh qua các thời kỳ trên địa bàn huyện Chợ Gạo nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. * Đoàn cán bộ huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận giao lưu trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Gò Công. * Giá sầu riêng tăng cao, nhà vườn phấn khởi. * Bội đội Biên phòng Tiền Giang khởi công xây dựng doanh trại Hải đội 2 và bến cầu tàu Vàm Láng. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang phát động chương trình Tết vì người nghèo. * Tháng 2 năm 2025, Quốc hội sẽ họp sửa 1 số Luật để thực hiện tinh gọn bộ máy. * Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sắp xếp, bố trí cán bộ khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. * Chuyên gia Nhật Bản đề nghị Việt Nam cần nổ lực liên tục xây dựng thương hiệu gạo. * Quy định mới: Từ ngày 1-1-2025, tài xế lái xe quá giờ quy định sẽ bị phạt nặng. * Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh truy đuổi 10km bắt tài xế người Trung Quốc chở thuốc lá lậu. * Mở thêm đường sắt đô thị, tàu điện ngầm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 1 số thành phố lớn. * Công an thành phố Vũng Tàu tạm giữ hình sự người phụ nữ nghi bạo hành trẻ em. * Người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi làm bằng Metro. * VATM điều hành an toàn 12 triệu chuyến bay thu về 75.000 tỷ đồng. * Viện Hàng không Vũ trụ Viettel đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. * Đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản hình thành cao tốc theo trục dọc, trục ngang. * Cầu Rạch Miễu 2 sẽ hợp long vào dịp 30-4-2025. * Công an mời người gây rối sau va quẹt giao thông về trụ sở công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh làm việc. * Cần Thơ: Tinh gọn giảm 20% tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn. * Dự kiến sau khi sáp nhập, Phú Yên sẽ giảm 17 cơ quan, đơn vị cấp sở và tương đương. * Đắk Lắk: Mở chuyên án chống phá rừng, khởi tố 40 vụ án. * Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên tử hình người đâm chết cảnh sát hình sự tại giao lộ Phạm Văn Đồng. * Đắk Lắk: Bắt nghi phạm giết bạn nhậu, dùng xe lôi chở xác ra nghĩa trang bỏ. * Ông Putin cho Tổng thống Syria bị lật đổ được tị nạn tại Nga. * Vinh Tổng thống Syria hoang tàn sau khi ông Assad chạy sang Nga. * Đồng Won của Hàn Quốc lao dốc vì khủng hoảng. * Ông Trunp tuyên bố nhập cư vào Mỹ sẽ dễ dàng hơn trừ tội phạm. * Hành khách tấn công tiếp viên xông vào buồng lái để chuyển hướng máy bay đến Mỹ. * Ukraine cở mở việc đàm phán với Nga khi ông Trump sắp nhận chức. * Drone Trung Quốc rơi như mưa xuống biển khi bay biểu diễn.