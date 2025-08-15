Thai phụ mất con vì chủ quan với đái tháo đường thai kỳ

Chỉ vì nghĩ đường máu tăng nhẹ không đáng lo, một thai phụ 30 tuần tuổi đã rơi vào tình trạng nhiễm toan ceton và mất con chỉ trong vài giờ. Các bác sĩ cảnh báo, ngay cả mức đường huyết không quá cao vẫn có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

Mới đây, bệnh nhân 24 tuổi, mang thai lần đầu, thai 30 tuần, được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ từ tuần 26. Vì sợ tiêm và nghĩ chỉ cần ăn kiêng là đủ, người phụ nữ này tự điều chỉnh chế độ ăn và tự đo đường máu tại nhà. Kết quả sau ăn có lúc 8,2 mmol/L, cao nhất 10,6 mmol/L. Nghĩ rằng mức đường huyết này chỉ tăng nhẹ do ăn nhiều, cô giảm khẩu phần ăn mà không đi khám bác sĩ.

Đến một ngày, bệnh nhân này cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn và nôn nhiều, tưởng là đau dạ dày nên không đi khám ngay.

Vài tiếng sau, không đỡ, cô đã vào viện, đường máu đã 19,5 mmol/L, xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm toan ceton – một biến chứng nghiêm trọng của đái tháo đường, siêu âm không có tim thai. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, để lại cú sốc lớn cho cả gia đình.

Phụ nữ mang thai cẩn trọng với tiểu đường thai kỳ (ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, nhiễm toan ceton ở phụ nữ mang thai có thể xảy ra ngay cả khi đường huyết chỉ ở mức 8-11 mmol/L – thấp hơn nhiều so với người không mang thai.

Trong thai kỳ, nhau thai tiết ra các hormone như hPL, progesterone, estrogen và cortisol, làm giảm nhạy cảm insulin, khiến cơ thể dễ phân giải mỡ và sinh ra ceton.

Mặt khác, thai nhi lại tiêu thụ glucose liên tục, nên khi mẹ thiếu hụt insulin tương đối, quá trình sinh ceton diễn ra rất nhanh. Chỉ trong vài giờ, tình trạng nhiễm toan có thể hình thành, gây mất nước, toan máu, giảm tưới máu nhau thai và thiếu oxy cho thai, dẫn đến suy thai cấp và thai lưu.

“Nhiễm toan ceton ở thai phụ là cấp cứu nội tiết – sản khoa với tỷ lệ tử vong thai từ 9% đến hơn 30% tùy nghiên cứu. Điều đáng nói là nhiều sản phụ vẫn nghĩ chỉ cần “đường máu không quá cao” thì sẽ an toàn, nên bỏ qua những lần đường máu sau ăn vượt mục tiêu”, bác sĩ Tuấn cho biết.

Theo hướng dẫn của Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA) và Hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), sau ăn 1 giờ, đường máu nên dưới 7,8 mmol/L, sau ăn 2 giờ dưới 6,7 mmol/L; nếu nhiều lần vượt mục tiêu hoặc xuất hiện triệu chứng như mệt, buồn nôn, nôn, khát nước, tiểu nhiều, thở nhanh sâu…thì phải đến bệnh viện ngay, không chờ đợi.

Do đó, bác sĩ Tuấn khuyên tiêm Insulin là phương pháp an toàn nhất để kiểm soát đái tháo đường thai kỳ, không gây hại cho thai nhi mà còn bảo vệ bé trước các biến chứng nguy hiểm. Đồng thời đừng để những con số tưởng như “tăng nhẹ” trên máy đo đường máu khiến bản thân chủ quan. Hãy tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, kiểm tra đường huyết đều đặn và đến viện ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Nguồn vov.vn