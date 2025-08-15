Thai phụ mất con vì chủ quan với đái tháo đường thai kỳ
Đến một ngày, bệnh nhân này cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn và nôn nhiều, tưởng là đau dạ dày nên không đi khám ngay.
Vài tiếng sau, không đỡ, cô đã vào viện, đường máu đã 19,5 mmol/L, xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm toan ceton – một biến chứng nghiêm trọng của đái tháo đường, siêu âm không có tim thai. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, để lại cú sốc lớn cho cả gia đình.
Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, nhiễm toan ceton ở phụ nữ mang thai có thể xảy ra ngay cả khi đường huyết chỉ ở mức 8-11 mmol/L – thấp hơn nhiều so với người không mang thai.
Trong thai kỳ, nhau thai tiết ra các hormone như hPL, progesterone, estrogen và cortisol, làm giảm nhạy cảm insulin, khiến cơ thể dễ phân giải mỡ và sinh ra ceton.
Mặt khác, thai nhi lại tiêu thụ glucose liên tục, nên khi mẹ thiếu hụt insulin tương đối, quá trình sinh ceton diễn ra rất nhanh. Chỉ trong vài giờ, tình trạng nhiễm toan có thể hình thành, gây mất nước, toan máu, giảm tưới máu nhau thai và thiếu oxy cho thai, dẫn đến suy thai cấp và thai lưu.
“Nhiễm toan ceton ở thai phụ là cấp cứu nội tiết – sản khoa với tỷ lệ tử vong thai từ 9% đến hơn 30% tùy nghiên cứu. Điều đáng nói là nhiều sản phụ vẫn nghĩ chỉ cần “đường máu không quá cao” thì sẽ an toàn, nên bỏ qua những lần đường máu sau ăn vượt mục tiêu”, bác sĩ Tuấn cho biết.
Theo hướng dẫn của Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA) và Hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), sau ăn 1 giờ, đường máu nên dưới 7,8 mmol/L, sau ăn 2 giờ dưới 6,7 mmol/L; nếu nhiều lần vượt mục tiêu hoặc xuất hiện triệu chứng như mệt, buồn nôn, nôn, khát nước, tiểu nhiều, thở nhanh sâu…thì phải đến bệnh viện ngay, không chờ đợi.
Do đó, bác sĩ Tuấn khuyên tiêm Insulin là phương pháp an toàn nhất để kiểm soát đái tháo đường thai kỳ, không gây hại cho thai nhi mà còn bảo vệ bé trước các biến chứng nguy hiểm. Đồng thời đừng để những con số tưởng như “tăng nhẹ” trên máy đo đường máu khiến bản thân chủ quan. Hãy tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, kiểm tra đường huyết đều đặn và đến viện ngay khi có dấu hiệu bất thường.
Nguồn vov.vn
