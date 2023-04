Tệ nạn xã hội huyện Cái Bè giảm mạnh so với cùng kỳ

(THTG) Từ đầu năm đến nay, huyện Cái Bè xảy ra 5 vụ tệ nạn xã hội (giảm 9 vụ so với cùng kỳ), chủ yếu là đánh bạc, đá gà ăn thua bằng tiền. Lực lượng Công an đã mời làm việc 80 đối tượng và ra quyết định xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng.

Công an huyện Cái Bè đã thực hiện nhiều biện pháp kéo giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Cái Bè là địa bàn rộng, giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long nên dễ xảy ra tệ nạn xã hội. Từ những thực trạng trên, Công an huyện Cái Bè thường xuyên triển khai các phương án phòng chống, đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình an ninh trật tự, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huyện đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình, diễn biến, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm đến các tầng lớp nhân dân. Song song đó, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các loại tệ nạn xã hội về số đề, đánh bài, đá gà ăn thua bằng tiền dưới mọi hình thứ… Từ đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Tin và ảnh: Ngọc Hân