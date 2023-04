Tập đoàn An Nông với công tác an sinh xã hội

(THTG) Ngày 20/4, tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Công ty TNHH Tập đoàn An Nông, thành phố Hồ Chí Minh có buổi biểu diễn văn nghệ từ thiện và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện nét đẹp nhân văn, tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng, góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tập đoàn An Nông tặng quà cho các hộ dân thuộc diện khó khăn tại Long An. Ảnh: Đoàn Vũ

100 hộ dân thuộc diện khó khăn đang sinh sống hoặc đang tạm trú tại địa phương để làm việc trong các xí nghiệp, nhà máy được nhận quà của Tập đoàn An Nông. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Giá trị vật chất không lớn, song đây là tình cảm, sự sẻ chia thiết thực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn An Nông dành tặng cho các gia đình khó khăn về kinh tế, nhằm động viên tinh thần, tạo thêm động lực để bà con có thêm nghị lực vượt khó vươn lên.

Cùng với quà tặng vật chất, dịp này các nghệ sĩ Đoàn tình ca Bắc Sơn, Tập đoàn An Nông còn biểu diễn văn nghệ từ thiện, gởi tặng bà con món quà tinh thần ý nghĩa, với mong muốn bà con có dịp giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần sau những giờ lao động mưu sinh đầy nhọc nhằn. Doanh nhân- Nghệ sĩ Bích Thủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông cho biết định kỳ vào ngày mùng 1 và ngày rằm (âm lịch) hàng tháng, Tập đoàn An Nông tặng hàng trăm phần quà cho người dân thuộc diện nghèo và cận nghèo tại nơi doanh nghiệp đặt văn phòng, nhà máy, xí nghiệp, đồng thời sẵn sàng tạo việc làm cho người lao động và tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi để các em có thêm nghị lực đến trường xây dựng tương lai tốt đẹp.

Lễ an vị tượng đài Mẹ Quan Thế Âm bồ tát. Ảnh: Đoàn Vũ

Đặc biệt, với sự cho phép của các ngành, các cấp địa phương và Hội Phật giáo, tại Khu dân cư An Nông 7, huyện Đức Hòa, Tập đoàn An Nông tổ chức lễ an vị tượng đài Mẹ Quan Thế Âm bồ tát là người mẹ hiền của nhân loại, với mong muốn người dân địa phương và phật tử, du khách thập phương có nơi bày tỏ lòng hiếu đạo, kính viếng, chiêm bái và thư giãn tâm thức. Từ đó tiếp tục tu dưỡng bản thân, sống tốt đời đẹp đạo, sống hữu ích giữa đời thường./

Kim Nữ