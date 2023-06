Tập đoàn An Nông biểu diễn văn nghệ tại Trung tâm công tác xã hội Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 18-6, Ban Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang phối hợp với Đoàn Tình ca Bắc Sơn- Tập đoàn An nông tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ cho đối tượng đang sinh sống tại trung tâm, thiết thực góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho các đối tượng có hoàn cảnh không may mắn.

Những tiết mục văn nghệ phục vụ những đối tượng kém may mắn, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho những người sinh sống tại Trung tâm công tác xã hội Tiền Giang.

Đây là lần thứ tư các nghệ sĩ Đoàn Tình ca Bắc Sơn đến trung tâm hát tặng các mảnh đời bất hạnh với tấm lòng chia sẻ, đong đầy yêu thương. Riêng lần này, đoàn có thêm các nghệ sĩ mới vừa đạt giải cao tại Cuộc thi Tình ca Bắc Sơn vừa qua. Cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng, các ca sĩ trẻ rất xúc động khi lời ca, tiếng hát của mình có ý nghĩa, là niềm an ủi thiết thực dành cho các đối tượng tại trung tâm. Chương trình có sự chuẩn bị chu đáo, công phu, đặc biệt là các bài hát do nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn sáng tác rất gần gũi với cuộc sống đời thường, mang đậm tình cảm gia đình nên dễ đi vào lòng khán giả. Ca sĩ Vinh Sang, á quân Cuộc thi Tình ca Bắc Sơn lần 2 chia sẻ: “Cuộc thi đã biến ước mơ được đứng trên sân khấu của Sang thành hiện thực và được hát tặng các cô chú ở Trung tâm công tác xã hội là niềm vinh hạnh của Sang. Sang sẽ tiếp tục tham gia biểu diễn văn nghệ từ thiện xã hội để đưa các bài hát của nhạc sĩ Bắc Sơn đến gần gũi hơn với công chúng”.

Hiện Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang đang nuôi dưỡng khoảng 340 đối tượng thuộc diện khiếm khuyết sức khỏe hoặc bất hạnh về hoàn cảnh gia đình. Họ được nhà nước chăm lo về sức khỏe, về nơi ăn, chốn ở và được xem biểu diễn văn nghệ là cơ hội tốt để họ gặp gỡ, giải trí, từ đó giúp họ vượt qua những mặc cảm, có suy nghĩ tích cực, sống an lành quãng thời gian còn lại. Niềm vui của họ cũng chính là mục tiêu mà các nghệ sĩ Đoàn Tình ca Bắc Sơn hướng tới và thời gian qua đã dành nhiều thời gian cũng như tình cảm cho trung tâm này.

Đoàn Tình ca Bắc Sơn do hai con gái của nhạc sĩ Bắc Sơn sáng lập với mong muốn đưa kho tàng âm nhạc quý báu của người nhạc sĩ tài hoa đến với khán giả, đặc biệt là Đoàn chỉ biểu diễn từ thiện phục vụ nhân dân hoặc nâng cao đời sống tinh thần, chia sẻ bất hạnh với các đối tượng không may trong xã hội. Cùng với ý nghĩa giải trí, hoạt động văn nghệ thiện nguyện này còn lan tỏa nét đẹp nhân văn trong cuộc sống, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội./

Kim Nữ