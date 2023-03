Tập đoàn An nông biểu diễn văn nghệ tại Tân Phước

- Tiền Giang xây dựng 9 hợp tác xã sản xuất rau an toàn có ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm. - \'Nút thắt\' được tháo gỡ, nhiều máy móc ở BV Chợ Rẫy hoạt động trở lại - Vụ Hè Thu 2023 này, nông dân Tiền Giang khoảng 5.200 ha rau màu thực phẩm, ước sản lượng đạt khoảng 11.000 tấn. - Công ty THHH Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết cho ông Thiều Văn Xị, ở khu phố Bình Thới, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy. - Ca sĩ Vy Oanh kêu cứu sau khi nhận giấy triệu tập của Công an TP.HCM sau tố giác của con trai bà Phương Hằng. - Thủ tướng: Thay thế cán bộ yếu kém, gây nhũng nhiễu trong đầu tư công. - Khởi tố vụ án xe Mercedes gây tai nạn chết người rồi bỏ mặc nạn nhân. - \"Siêu lừa gặp siêu lầy\" - phim hài chiếu rạp 16+ do Mạc Văn Khoa, Anh Tú đóng chính - vượt doanh thu 100 tỷ đồng. - Nguyễn Thị Huyền cùng 200 VĐV Việt Nam rước đuốc SEA Games 32 - Phát hiện 5 tấn thịt, nội tạng heo thối chuẩn bị đưa từ Khánh Hòa vào phía nam...