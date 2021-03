Tăng tốc giải cứu tàu mắc kẹt trên kênh đào Suez

Nhóm tàu này có nhiệm vụ kéo Ever Given trong khi các tàu nạo vét tiếp tục hút cát và bùn để giải phóng con tàu dài 400 m này, theo Công ty Bernhard Schulte Shipmanagement (BSS – Đức) – đơn vị quản lý tàu Ever Given.

“28-3 là ngày đặc biệt quan trọng. Nó quyết định bước đi tiếp theo, nhiều khả năng bao gồm phương án dỡ một phần hàng hóa trên tàu Ever Given” – AP dẫn nguồn thạo tin cho biết. Phương án này có thể khiến kênh đào Suez tắc nghẽn thêm nhiều ngày – điều mà giới chức địa phương không mong muốn. Trước đó một ngày, Giám đốc Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) Osama Rabei cho biết tàu Ever Given đã có thể nhích nhẹ nhờ sự kết hợp giữa nỗ lực nạo vét bùn cát, kéo và đẩy. Khẳng định nước đã bắt đầu chảy bên dưới Ever Given, ông Rabei tin rằng con tàu mắc cạn có thể “trượt và di chuyển khỏi vị trí hiện tại bất cứ lúc nào”. Cũng theo ông Rabei, hiện chưa thể xác định chính xác thời điểm con tàu được giải phóng, song hy vọng về việc đưa con tàu “thoát khỏi tình huống xấu” mà không cần dỡ hàng hóa vẫn còn. Tàu thuyền tại lối vào kênh đào Suez hôm 28-3 Ảnh: REUTERS Về nguyên nhân mắc cạn, ông Rabei cho rằng gió mạnh không phải yếu tố duy nhất và cuộc điều tra đang diễn ra không loại trừ lỗi con người hoặc trục trặc kỹ thuật. Trong khi đó, BSS tiếp tục khẳng định các cuộc điều tra ban đầu của họ đã loại trừ nguyên nhân kỹ thuật và động cơ, mặc dù có báo cáo cho rằng tàu Ever Given đã trải qua sự cố “mất điện” vào thời điểm mắc cạn hôm 23-3. Khoảng 15% lưu lượng vận tải biển toàn cầu đi qua kênh đào Suez và theo Công ty Dịch vụ kênh đào Leth Agencies (Na Uy), tính đến sáng 28-3 (giờ địa phương), hơn 320 tàu vẫn đang chờ sự cố được giải quyết để băng qua con kênh này. Tập đoàn vận tải hàng hải lớn nhất thế giới A.P. Moller-Maersk (Đan Mạch) đã cảnh báo khách hàng của họ rằng việc giải phóng lượng tàu nói trên có thể mất 3-6 ngày. Nguồn NLĐ