Tặng giấy khen của Giám đốc Công an Tiền Giang cho tập thể và cá nhân tham gia bắt tội phạm

(THTG) Công an huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang vừa đến xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Công an xã Phước Lợi và 1 người dân vì đã có thành tích trong bắt giữ, điều tra, mở rộng vụ án liên quan đến nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp xe mô tô 02 bánh liên tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ.

Trước đó, ngày 05/9, sau khi tiếp nhận thông tin trên nhóm Zalo từ Công an huyện Gò Công Tây về việc có đối tượng trộm xe mô tô trên địa bàn huyện Gò Công Tây Tiền Giang đang tẩu thoát về hướng Thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Long An, Công an xã Phước Lợi đã tiến hành tuần tra, đồng thời thông báo cho những quần chúng nồng cốt trên tuyến Quốc lộ 1 để tiến hành hỗ trợ. Đến 14 giờ cùng ngày, anh Phạm Ngọc Thanh là người dân xã Long Khê huyện Bến Lức phát hiện 02 đối tượng nghi vấn và thông tin ngay cho Công an xã Phước Lợi. Công an xã Phước Lợi nhanh chóng huy động lực lượng, tiến hành bắt giữ 02 đối tượng cùng tang vật, bàn giao cho Công an huyện Gò Công Tây tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để ghi nhận, biểu dương những thành tích của lực lượng, đồng thời kịp thời động viên, khích lệ tinh thần tích cực phát hiện tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã quyết định tặng giấy khen cho tâp thể Công an xã Phước Lợi và ông Phạm Ngọc Thanh.

Ngọc Diễm – Trọng Tín