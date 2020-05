Tân Phước tổ chức phun thuốc dập dịch sốt xuất huyết tại xã Phú Mỹ

+ Tiền Giang đã chi hỗ trợ cho gần 9.300 đối tượng người có công; gần 11.700 người bán vé số lẻ; 55.350 người diện hộ nghèo, cận nghèo và gần 27.000 đối tượng bảo trợ xã hội ảnh hưởng do Covid – 19 + Chợ Gạo tổ chức Lễ giỗ lần thứ 145 Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân và Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân + Kiểm tra rèn luyện thể lực Cán bộ, chiến sĩ Công an TXGC và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Gò Công + Đại biểu Quốc tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri huyện Tân Phú Đông + Công an Tiền Giang triệt phá tụ điểm đá gà tại Thị xã Cai Lậy và Chợ Gạo + Trung tâm y tế huyện Tân Phước phun thuốc dập dịch sốt xuất huyết diện rộng tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ...