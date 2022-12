Tạm giữ hình sự đối tượng trộm tài sản có 2 tiền án tại TX. Cai Lậy

(THTG) Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Quốc Hòa, sinh năm 1994, cư trú khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hòa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Quốc Hòa có 2 tiền án về tội: trộm cắp tài sản và tội giao cấu với trẻ em. Tại cơ quan cơ quan công an, Nguyễn Quốc Hòa khai nhận: Do không nghề nghiệp, không tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm tài sản. Trước đó, ngày 9/12, Hòa điều khiển xe đạp đến khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy tìm tài sản để trộm. Khi đi qua kho chứa hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Nam, Hòa thấy bên trong hàng rào lưới B40 có nhiều cuộn dây cáp điện nên leo rào vào trộm 01 đoạn dây cáp nhôm dài gần 9 mét, trị giá hơn 3.000.000 đồng. Trên đường đem tài sản đi tiêu thụ, Hòa bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Hiện Công an thị xã Cai Lậy đang củng cố hồ sơ để xử lý Hòa trước pháp luật.

Hồ Sương