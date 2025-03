Sức hút mạnh mẽ của loài hoa kèn hồng bên bờ Sông Tiền thành phố Mỹ Tho

*** Tỉnh Tiền Giang thông báo đủ điều kiện xét, đề nghị công nhận tỉnh đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. * Xảy ra cháy lớn tại Cảng cá Vàm Láng làm 5 tàu cá bị thiệt hại nặng. * Đoàn thanh niên huyện Cái Bè tổ chức nhiều hoạt động xung kích trong tháng Thanh niên. * Xã Hòa Tịnh huyện Chợ Gạo khánh thành và đưa vào sử dụng cầu dân sinh. * Huyện Đoàn Gò Công Đông khởi động chương trình tháng 3 biên giới. * Hiện các cửa khẩu sang Trung Quốc ngừng nhập sầu riêng, giá bán sầu riêng tại vườn ở Cái Bè, Cai Lậy giảm mạnh, từ 50 – 60 ngàn đồng/kg. * Xã Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy nổ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. * Thủ tướng chính phủ chỉ đạo tăng cường mua lúa gạo tạm trữ, tiến hành thanh kiểm tra để chống ép giá trục lợi. * Sức mua yếu nhưng giá heo hơi vẫn tăng nóng. * Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử phạt vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc phía Nam. * Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 và 1/5 tăng cao. * Nhiều người sập bẫy vì tin vào phép màu trị bệnh gan trên mạng. * Đề xuất lập quỹ nhà ở quốc gia để lo chỗ ở cho người thu nhập thấp và trung bình. * 39% doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh còn gặp khó khăn về vốn kinh doanh. * Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu sửa đỗi 1 số điều của Hiến pháp liên quan đến công tác tổ chức bộ máy. * Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh, thành tạm dừng trình đề án sáp nhập huyện xã theo tiêu chí cũ. * Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang hầu tòa vì giúp sức cho doanh nghiệp khai thác cát lậu. * Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ nổ tại quán phở ở Thủ Đức nghi do rò rỉ khí gas. * Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc vụ tài xế xe buýt bị người mặc đồ xe ôm công nghệ đánh túi bụi. * Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với Thanh niên. * Nhiều loại bánh được biến tấu tại Lễ hội bánh mì thành phố Hồ Chí Minh. * Hai doanh nghiệp ở Đồng Tháp thu về ngàn tỷ từ xuất khẩu bánh phòng tôm, bánh tráng. * 14 triệu dân số Việt Nam cần hỗ trợ về sức khỏe tinh thần. * Điều chỉnh giao thông quận 1 thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị phụ vụ Lễ kỷ niệm 30-4. * Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam báo lãi đột biến. * Nghệ An: 6 ngày vẫn chưa tìm thấy 3 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá. * Gia Lai: Tông vào biển báo giao thông, xe ô tô con bẹp dúm, 2 người văng ra khỏi xe. * Tổng thống Brazil sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. * Giáo Hoàng Francis xuất viện, vẩy tay mỉm cười sau 5 tuần điều trị. * Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bác luận tội Thủ tướng Han Duck Soo. * Quan hệ đồng minh Nhật – Mỹ lung lay. * Thủ hiến Greenland nổi giận khi Đệ nhị phu nhân, Cố vấn an ninh Mỹ đến thăm. * Mỹ đặt ra mục tiêu: Nga và Ukraine ngừng bắn trước lễ phục sinh. * Canada tổ chức bầu cử sớm. * Ukraine thông báo đàm phán thành công với Mỹ ở Saudi Arabia. * Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines. * Thổ Nhĩ Kỳ giam thị trưởng Istanbul trước khi xét xử, khiến phe đối lập phẩn nộ. * Cháy rừng nghiêm trọng ở Hàn Quốc và Nhật Bản.