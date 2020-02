Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi

+ Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tiền Giang tổ chức nhiều đoàn kiểm tra việc cung ứng, phân phối các trang thiết bị y tế phòng chống dịch, xử phạt các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá trang thiết bị, vật tư y tế. + Chính quyền và nhân dân ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ kỷ niệm 52 năm trận đánh Tết Mậu Thân 1968 và công bố quyết định xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa trận đánh Bờ Cộ năm 1968 là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh. + Ngành y tế Tiền Giang tiến hành phun hóa chất khử trùng phòng ngừa các loại dịch bệnh truyền nhiễm lây lan trong học đường, trong đó có dịch viêm đường hô hấp hấp cấp do virus Corona, đón học sinh trở lại vào ngày 06/02/2020. + Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ triển khai dự án thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. + Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức kết họp cùng chính quyền địa phương xã An Thạnh Thủy huyện Chợ Gạo trao tặng 100 phần quà cho 100 hộ cận nghèo 2 xã Bình Phan và An Thạnh Thủy...