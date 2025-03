Sở Tư pháp Tiền Giang bàn giao nhiệm vụ Lý lịch tư pháp sang Công an tỉnh

(THTG) Chiều ngày 28/02, Sở Tư pháp Tiền Giang và Công an tỉnh tiến hành bàn giao nhiệm vụ Lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh. Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, ông Phạm Công Hùng – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Sở Tư pháp tiến hành bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công an tỉnh tiếp nhận đầy đủ tài liệu, hồ sơ nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo Danh mục Sở Tư pháp bàn giao.

Tại hội nghị, hai bên thống nhất và trao đổi thêm về công tác nghiệp vụ. Sở Tư Pháp sẽ hỗ trợ nghiệp vụ trong việc tiếp nhận thực hiện các quy trình liên quan công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp sau khi chuyển giao; phối hợp hỗ trợ hướng dẫn cán bộ nghiệp vụ của Công an tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp, thời hạn 14 ngày. Khi kết thúc việc ký bàn giao, thực hiện việc thông báo chấm dứt chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp từ ngày 01/3/2025. Phối hợp với Công an tỉnh thông báo, tuyên truyền cho người dân biết về thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định. Phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố bãi bỏ thủ tục hành chính về cấp phiếu Lý lịch tư pháp thuộc chức năng của Sở Tư pháp. Về phía Công an tỉnh: phân công đơn vị chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo thông suốt, hiệu quả, nhất là duy trì công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp kịp thời, đúng quy định không bị gián đoạn. Trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực đảm bảo, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp ngay khi tiếp nhận. Tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục, nội dung và quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp theo quy định; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tuyên truyền cho người dân biết về thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

Việc chuyển giao công tác lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh là chủ trương phù hợp với thực tiễn. Công an tỉnh là đơn vị có vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và là nơi lưu trữ các thông tin về dữ liệu, án tích của cá nhân. Việc công an tỉnh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ khắc phục tình trạng thủ tục hành chính về cấp phiếu lý lịch tư pháp qua nhiều khâu trung gian, giúp giảm bớt quy trình, thủ tục hành chính, từ đó sẽ rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân.

Thùy Trang – Minh Nguyên