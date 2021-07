Sở Công thương Tiền Giang kiểm tra thị trường hàng hóa thiết yếu

(THTG) Ngày 12-7, ông Đặng Văn Tuấn – Quyền Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang đã tiến hành kiểm tra cung ứng hàng hóa và giá cả ở một số chợ, siêu thị trên địa bàn Tp. Mỹ Tho.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Chợ Mỹ Tho, siêu thị Co.op Mart Mỹ Tho và siêu thị Go Mỹ Tho, lượng hàng hóa hiện nay ở những đơn vị này vẫn phong phú, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh. Theo những đơn vị này, sau khi biết được thông tin từ ngày 12/7/2021, Tiền Giang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên trong 02 ngày nghỉ cuối tuần (10-7 và 11-7), sức mua ở các siêu thị và các chợ tăng gấp 4 đến 5 lần so với bình thường, đã kéo theo giá cả ở các chợ cũng tăng gấp đôi so với ngày thường. Riêng các siêu thị giá cả vẫn ổn định.

Đoàn kiểm tra các mặt hàng thiết yếu được bày bán tại Chợ Mỹ Tho và siêu thị Go Mỹ Tho sáng 12-7. Ảnh: Lê Long

Qua khảo sát thực tế tại chợ Mỹ Tho, Siêu thị Co.op Mart Mỹ Tho và siêu thị Go Mỹ Tho, ông Đặng Văn Tuấn – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang khẳng định hàng hóa hiện vẫn phong phú và đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng. Vì Vậy, người dân không cần phải mua hàng hóa để dự trữ. Hiện tại, Sở Công thương đang phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, cũng như các địa phương và doanh nghiệp, để thực hiện tốt việc cung ứng hàng hóa, sẵn sàng luân chuyển hàng hóa giữa các vùng, địa phương, nhất là hàng hóa thiết yếu, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân ngay trong mùa dịch.

Thùy Trang