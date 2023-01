Sở Công thương kiểm tra tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh

(THTG) Ngày 04-01, Sở Công thương tỉnh Tiền Giang tổ chức Đoàn công tác liên ngành đến kiểm tra tình hình bố trí, sắp xếp kinh doanh, giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng, công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và chấp hành an toàn giao thông tại các chợ trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Sở công thương kiểm tra việc chuẩn bị hàng hóa, mua bán dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Lê Thi

Đoàn đã đến kiểm tra tại các chợ: chợ Mỹ Phước Tây, chợ Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy; chợ Hòa Khánh, chợ An Thái của huyện Cái Bè. Tại mỗi chợ, đoàn đã tiến hành kiểm tra kế hoạch bố trí, sắp xếp kinh doanh tại các chợ trong dịp Tết Nguyên đán, công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm của tiểu thương,… và thực hiện lấy mẫu, test nhanh thực phẩm tại các chợ các mặt hàng như bánh hỏi, chả chay, bún, mì tươi sợi vàng nhỏ, bánh canh bột lọc, bún, tàu hủ ky,…

Test nhanh các mẫu thực phẩm bán tại các chợ truyền thống. Ảnh: Lê Thi

Kết quả: có 1 mẫu chả chay tại chợ Hòa Khánh; 1 mẫu mì tươi sợi vàng nhỏ tại Chợ Mỹ Hạnh Trung, TX Cai Lậy dương tính với hàn the. Đoàn đã nhắc nhở, yêu cầu tiểu thương không được lấy hàng tại các nhà cung cấp mà đoàn đã lấy mẫu kiểm tra dương tính với hàn the. Đồng thời, đề nghị các Tổ, Ban quản lý chợ nhắc nhở tiểu thương thực hiện tốt việc niêm yết giá; câu mắc điện an toàn, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông,… để đảm bảo an toàn, trật tự tại các chợ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Yến Vân