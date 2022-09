Số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại

- Bộ Công an sẽ in thông tin “Nơi sinh” vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông kể từ 15-9. - Vào lúc 15 giờ ngày 12-9, bán lẻ xăng dầu tiếp tục giảm bình quân 1.000đ/lít cho mỗi loại. - 9 tháng đầu năm, huyện Châu Thành đã xuống giống được gần 17.170 ha rau màu các loại, đạt 91% kế hoạch. Sản lượng thu hoạch trên 391.000 tấn, đạt 99,7% kế hoạch. - Trong giai đoạn 2019-2021, cả nước giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã. - Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh tại Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh. - Dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023, có thể xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm hơn. - Đến đầu tháng 9/2022, Tiền Giang đã thu hút thêm được 10 dự án đầu tư mới vào các khu – cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 834 tỷ đồng, tăng gấp 4,68 lần so với cùng kỳ năm trước. - Gạo Việt Nam lên giá nhanh sau khi Ấn Độ cấm xuất gạo. - Sẽ sớm có sân bay ở Sa Pa, Quảng Trị, Lai Châu và Phan Thiết. - Ông Nguyễn Thiện Phú, Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros, bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản...