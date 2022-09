Số ca bệnh về hô hấp đang gia tăng

(THTG) Theo ngành Y tế Tiền Giang, hiện nay, trẻ em nhập viện do các bệnh lý sốt siêu vi, hô hấp gia tăng tại các cơ sở y tế và tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, nguyên nhân là do ảnh hưởng của thời tiết.

Trong các bệnh lý hô hấp ở trẻ em, ngành y tế cho biết: số ca bệnh nhiễm Adenovirus gia tăng nhiều, trong đó có bệnh nhi đã tử vong do nhiễm virus Adeno. Theo các chuyên gia, virus Adeno lây truyền qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp, thời gian ủ bệnh khoảng từ 8-12 ngày, và ở mọi lứa tuổi khác nhau đều có thể mắc, nhưng hay gặp ở trẻ 6 tháng đến 5 tuổi. Với người khỏe mạnh, bệnh có thể tự khỏi nhưng với những bệnh nhân có bệnh nền hoặc sức đề kháng kém có thể gây suy hô hấp hoặc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Thăm khám bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Ảnh: Tuấn

Đáng chú ý là triệu chứng do nhiễm Adeno vius có thể dễ nhầm lẫn với viêm phổi do virus đường hô hấp khác hoặc vi khuẩn khác. Các tổn thương thường gặp nhất do mắc Adenovirus là viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm kết mạc mắt, các bệnh lý ở đường tiêu hóa, viêm não, màng não. Đây là bệnh cấp tính, diễn biến kéo dài và có thể để lại hậu quả nặng nề, nên người dân không nên chủ quan mà phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cũng như trẻ em cần rửa tay sát khuẩn thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, trẻ em cần được quan tâm đến dinh dưỡng để có sức đề kháng tốt ngăn nhiễm virus đường hô hấp cũng như Adenovirus.

Thanh Xuân