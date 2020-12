Siêu thị khuyến mãi Tết sớm

Trong đó, phần lớn ngân sách ưu tiên đầu tư cho trữ lượng 9 nhóm hàng bình ổn thị trường gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản, còn lại dành cho những mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm khác và đặc sản Tết.

Dự báo nhu cầu mua hàng thực phẩm tươi sống sẽ tăng khoảng 50% trong dịp Tết, bộ phận thu mua của chuỗi siêu thị GO! và Big C đã làm việc với các nhà cung cấp để chuẩn bị nguồn cung ứng thịt heo tăng khoảng 20%, thịt gia cầm 25% so với Tết 2020 để chủ động giá bán.

Mặt hàng rau củ quả luôn được các siêu thị luân phiên giảm giá để thu hút khách

Không tiết lộ số lượng chuẩn bị cụ thể, hệ thống đang sở hữu số điểm bán nhiều nhất cả nước hiện nay là VinMart và VinMart+ cho hay từ tháng 9, đơn vị đã mở rộng kho bãi, tối ưu vận hành tổng kho ở 2 miền Bắc và Nam, các kho trung chuyển và địa điểm phân phối tại nhiều khu vực trên toàn quốc… sẵn sàng cho nhu cầu dự trữ, phân phối hàng hóa tăng cao trong dịp Tết.

Theo các nhà bán lẻ, năm nay hàng hóa Tết được tập trung vào nhóm hàng hóa thiết yếu, hàng hóa tốt cho sức khỏe, có nguồn gốc tự nhiên. Trong đó, ưu tiên số một là nhóm thực phẩm tươi sống, kế đến là các loại giỏ quà tặng, quà biếu độc đáo, đồ lễ cúng gia tiên truyền thống, trái cây, bánh kẹo, mứt, các loại đặc sản Tết theo vùng miền… Đặc biệt, nhóm sản phẩm hàng nhãn riêng được đẩy mạnh để mang lại sự lựa chọn đa dạng với mức giá thấp hơn so với những sản phẩm cùng chủng loại nhằm “chia lửa” với khách hàng trong giai đoạn thu nhập ít nhiều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đơn cử, hệ thống MM Mega Market đang nỗ lực đàm phán với các nhà cung cấp lớn để có được mức giá bán hàng hóa tương đương với mức giá của Tết 2020.

Đặc biệt, trước xu hướng người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, các nhà bán lẻ buộc phải tính toán giữ và giảm giá để đẩy doanh số. Hiện một số nhà bán lẻ đã “chạy” chương trình khuyến mãi Tết. Những chương trình này sẽ được tiếp nối và kéo dài xuyên suốt đến tháng 2-2021. Tại VinMart, VinMart+, hình thức khuyến mãi chủ yếu là các gói kích cầu mua sắm với những hàng hóa thiết yếu Tết với giá cả hợp lý, ưu đãi giảm giá tới 50%; phát triển dịch vụ giao hàng tận nhà, đa dạng kênh bán hàng (đặt hàng qua điện thoại, ứng dụng điện thoại và website VinMart.com).

Hệ thống GO! và Big C sẽ triển khai đồng loạt các chương trình khuyến mãi như: “Giá luôn luôn thấp” áp dụng với hơn 7.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, cam kết không tăng giá bán Tết đối với hơn 10.000 sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh…, ưu tiên áp dụng cho các sản phẩm bánh kẹo, mứt Tết, bia rượu, nước giải khát, đồ trang trí Tết, đồ gia dụng, điện tử, điện máy, quần áo thời trang.

Riêng Saigon Co.op đã bắt đầu thực hiện chuỗi chương trình giảm giá trực tiếp đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm Tết; trong 10 ngày cận Tết có thể tiếp tục giảm giá sâu hơn nữa. Trong thời gian này, các hoạt động khuyến mãi cũng bao gồm tặng quà, tặng điểm thưởng mức cao, tặng phiếu quà tặng… cũng sẽ được tổ chức liên tục. Emart thì tập trung vào các mặt hàng truyền thống, giảm giá tối đa để hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm Tết.

Nguồn NLĐ