Siêu bão Helene mạnh nhất năm sắp đổ bộ bang Florida (Mỹ), nhiều sân bay đóng cửa

*** Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc của Đảng. * Công an tỉnh Tiền Giang sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng Công an xã, phường, thị trấn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. * Hội Người cao tuổi tỉnh Tiền Giang tập huấn công tác xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại huyện Cai Lậy. * Các xã, thị trấn ở huyện Chợ Gạo tập trung cho công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố. * Thư viện tỉnh Tiền Giang tổ chức Ngày hội đọc sách tại huyện Tân Phước. * Thị xã Cai Lậy khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ 2024. * Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang thụ lý điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” do Trương Ngọc Xa (tên thường gọi Sang Xuân Quý), sinh năm: 1983, thường trú ấp Sơn Quy B, xã Tân Trung, TP. Gò Công, Tiền Giang cùng đồng bọn thực hiện. * Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác các hành vi phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản, do nhóm đối tượng Trương Ngọc Xa cùng đồng bọn thực hiện. * Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị Công an các địa phương tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn quản lý tố giác các hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do nhóm Trương Ngọc Xa cùng đồng bọn thực hiện để tập hợp, xử lý. * Đề nghị ai là bị hại của nhóm Trương Ngọc Xa cùng đồng bọn gửi đơn hoặc trực tiếp đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang để trình báo và xử lý theo quy định pháp luật. * Đơn thư tố giác tội phạm gửi về địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Tiền Giang, số 782, ấp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, số điện thoại đường dây nóng: 693.599.511 (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang) hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Đặng Trọng Nhân, số điện thoại: 0914.474.998. * UBND thành phố Hà Nội yêu cầu báo cáo liên quan đến vụ Hồ Đống Đa bị lấp hơn 6.500 mét vuông. * Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm rời Mỹ, lên đường thăm chính thức cấp Nhà nước tới Cuba. * Sức hút của Iphone 16 không bằng Iphone 15 khi có mặt trên thị trường Việt Nam. * Quảng Nam: Công an mời phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh lớp 8 lên làm việc. * Nhiều Bộ cùng thống nhất phương án nghỉ Tết nguyên đán 9 ngày. * Tổng thống Nga Putin cảnh báo Phương Tây về khả năng dùng vũ khí hạt nhân. * Siêu bão Helene sắp đổ bộ vào nước Mỹ. * Google muốn phát triển A.I cùng Việt Nam. * Chủ tịch Ngân hàng Thế giới: Sẽ ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho Việt Nam.