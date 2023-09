Dự kiến, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (do Bộ Công an xây dựng) và Luật Đường bộ (do Bộ Giao thông Vận tải xây dựng) sẽ thay thế cho Luật Giao thông đường bộ 2008. Trong đó có một số quy định mới về cấp giấy phép lái xe.

Bộ Giao thông Vận tải vẫn là cơ quan cấp giấy phép lái xe

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Bộ Công an sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2023). Dự thảo Luật này có nhiều điểm mới so với quy định tại Luật Giao thông đường bộ hiện hành trong việc tăng quyền kiểm tra, kiểm soát đối với cảnh sát giao thông.

Tại Khoản 3, Điều 79 Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nêu rõ: Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới theo quy định của Luật này.

Như vậy, Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị sẽ tiếp tục quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Sắp có quy định mới về giấy phép lái xe. Ảnh minh họa

Giấy phép lái xe cấp trước ngày 1/7/2012 phải đổi sang giấy phép lái xe mới

Trong Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất, Bộ Công an đã bổ sung quy định: “Giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 phải được đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do Chính phủ quy định”.

Loại giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1/7/2012 bằng bìa, ép plastic và chỉ hiển thị tên và năm sinh của người dân, không có ngày tháng sinh nên không đồng bộ được vào dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, người được cấp giấy phép lái xe trước đây chủ yếu sử dụng chứng minh nhân dân 9 số, không đồng bộ dữ liệu với căn cước công dân 12 số hiện nay nên cũng không cập nhật được và không thể tích hợp vào hệ thống VneID.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật – Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết: Việc sửa đổi quy định giấy phép lái xe là do Cục Cảnh sát giao thông tiếp thu theo quy định Công ước Vienna, phù hợp với hoạt động quốc tế. Giấy phép lái xe Việt Nam đang sử dụng hiện nay chưa phù hợp với quy định của Công ước Vienna. Khi Việt Nam là thành viên của Công ước, chúng ta chấp thuận và sử dụng các giấy phép lái xe quốc tế. Tuy nhiên, những giấy phép chưa phù hợp sẽ được cấp đổi theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng: Bộ Công an trình rất nhiều Dự thảo luật lên Quốc hội khóa XV. Có luật đã được Quốc hội thông qua, có luật còn đang cho ý kiến. Những luật được Bộ Công an trình Quốc hội khóa XV đều là những Dự thảo luật vô cùng quan trọng, có tác động rất lớn đến quản lý nhà nước về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Có những luật nếu thông qua được sẽ là “cú hích” rất quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số.

