Sáng 8-3, Việt Nam bắt đầu chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 lớn nhất từ trước đến nay

+ Có 112 đơn vị máu được thu nhận trong đợt Vận động hiến máu nhân đạo đợt I năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Phú Đông + Theo thống kê của ngành chức năng tình hình xuất, nhập khẩu của tỉnh Tiền Giang trong 2 tháng đầu năm nay đạt từ 13-15% kế hoạch năm + Huyện Tân Phước Triển khai thực hiện các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản xuất nông nghiệp năm 2021 + Doanh thu trong tháng 02 của ngành Bưu chính viễn thông đạt 255 tỷ đồng, tăng 0,8% so tháng trước và tăng 3,9% so cùng kỳ. + Có 275 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc mần non và cấp Tiểu học năm 2020- 2021 do Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang tổ chức + Trong tháng 02 tình hình lao động việc làm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được duy trì ổn định, đã tư vấn cho trên 1.300 lượt lao động, tăng 37,3% so với cùng kỳ...