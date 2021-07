Sáng 12-7, cả nước có 662 ca mắc Covid-19, Tiền Giang 43 ca

Bộ Y tế cho biết sáng nay 12-7, nước ta ghi nhận thêm 662 ca mắc Covid-19 (BN29817-30478) gồm 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long (2), An Giang (1) và 659 ca ghi nhận trong nước tại TP HCM (544), Tiền Giang (43), Khánh Hoà (27), Vĩnh Long (26), An Giang (8), Bình Phước (5), Phú Yên (4), Huế (1), Nghệ An (1); trong đó 478 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh – 1 CA BỆNH (BN29829) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Nam, 17 tuổi, địa chỉ tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ngày 8-7, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 11-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. – 2 CA BỆNH (BN29835-BN29836) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long. Ngày 20-6, từ Indonesia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2561 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm ngày 9-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế Ca ghi nhận trong nước – 26 CA BỆNH (BN29817-BN29819, BN29838-BN29860) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 24 ca là các trường hợp liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ; 2 ca đang điều tra dịch tễ. – 5 CA BỆNH (BN29820-BN29823, BN29837) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Thủ Đức – TP HCM. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành và Trung tâm Y tế Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. – 1 CA BỆNH (BN29824) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: Nam, 8 tuổi, địa chỉ tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN18709, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11-7 dương tính với SARS-CoV-2. – 8 CA BỆNH (BN29825-BN29828, BN29830-BN29833) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 6 là các trường hợp F1; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 11-7 dương tính với SARS-CoV-2. – 1 CA BỆNH (BN29834) ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên – Huế: Nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế; là F1 của BN19601, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11-7 dương tính với SARS-CoV-2. – 43 CA BỆNH (BN29861-BN29903) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: Là các trường hợp liên quan đến BN17725. Kết quả xét nghiệm ngày 9-7 dương tính với SARS-CoV-2. – 544 CA BỆNH (BN29904-BN30447) ghi nhận tại TP HCM: 369 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 175 ca đang điều tra dịch tễ. – 27 CA BỆNH (BN30448-BN30474) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hoà: Là các trường hợp liên quan đến BN17725. Kết quả xét nghiệm ngày 9-7 dương tính với SARS-CoV-2. – 4 CA BỆNH (BN30475-BN30478) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: Là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Hiện đang cách ly, điều trị tại bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, tỉnh Phú Yên. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 30.478 ca mắc Covid-19, trong đó 28.551 ca ghi nhận trong nước và 1.927 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 26.981 ca, trong đó có 6.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Lào Cai, Quảng Ninh. Có 8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Thừa Thiên – Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Đắk Nông, Quảng Nam. Nước ta đã thực hiện hơn 3,9 triệu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 9,7 triệu lượt người. Trong số hơn 21.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại cơ sở y tế, có gần 550 người đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất 1 lần. Số ca bệnh được điều trị khỏi trong 4 đợt dịch là 9.275 ca. Số ca tử vong là 116 ca. Bộ Y tế cho biết đến nay, nước ta đã thực hiện tiêm 4.051.585 liều vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 277.447 người. Nguồn: Bộ Y tế