Sáng 11-7, cả nước thêm 606 ca mắc Covid-19, Tiền Giang 46 ca

Bộ Y tế cho biết sáng 11-7, nước ta có thêm 607 ca mắc Covid-19 (BN27864-28470) trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 606 ca ghi nhận trong nước tại TP HCM (443), Tiền Giang (46), Vĩnh Long (43), Bình Dương (39), Hậu Giang (9), Bến Tre (7), An Giang (7), Phú Yên (4), Bắc Ninh (3), Bình Phước (2), Cà Mau (1), Quảng Nam (1), Bạc Liêu (1). Trong đó 434 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

– 1 CA BỆNH (BN27908) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Ngày 5-7, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 10-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Ca ghi nhận trong nước

– 43 CA BỆNH (BN27864-BN27879, BN28444-BN28470) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 36 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 7 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền. Kết quả xét nghiệm ngày 9-7 dương tính với SARS-CoV-2.

– 9 CA BỆNH (BN27880-BN27888) ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang: 4 ca là các trường hợp có tiền sử đi về từ TP HCM, 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 9-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

– 1 CA BỆNH (BN27889) ghi nhận tại tỉnh Cà Mau: Nam, 3 tuổi, địa chỉ tại TP Cà Mau; là F1 của BN23748, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

– 2 CA BỆNH (BN27890-BN27891) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: 1 ca là F1 của BN18400, đã được cách ly từ trước; 1 ca có tiền sử đi về từ TP HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 9, 10-7 dương tính với SARS-CoV-2.

– 7 CA BỆNH (BN27892-BN27894, BN27905-BN27907, BN27909) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 5 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Tháp; 1 ca có tiền sử đi về từ TP HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 9 và 10-7 dương tính với SARS-CoV-2.

– 3 CA BỆNH (BN27895-BN27896, BN27898) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 10-7 dương tính với SARS-CoV-2.

– 7 CA BỆNH (BN27897, BN27899-BN27904) ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: 5 ca là các trường hợp F1; 2 ca liên quan đến chợ Bình Điền – TP HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 9-7 dương tính với SARS-CoV-2.

– 1 CA BỆNH (BN27910) ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam: Nam, 49 tuổi, địa chỉ tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; có tiền sử đi về từ Hà Nội, TP HCM, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 10-7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

– 1 CA BỆNH (BN27911) ghi nhận tại tỉnh Bạc Liêu: Nam, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; có tiền sử đi về từ TP HCM, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 10-7 dương tính với SARS-CoV-2.

– 46 CA BỆNH (BN27912-BN17957) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: Là các trường hợp liên quan đến Công ty tại Thị xã Gò Công.

– 39 CA BỆNH (BN27958-BN27996) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 35 ca là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa; 4 ca liên quan đến chợ Thủ Đức – TP HCM.

– 443 CA BỆNH (BN27997-BN28439) ghi nhận tại TP HCM: 285 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 158 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

– 4 CA BỆNH (BN28440-BN28443) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: Là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An và Bệnh viện Dã chiến Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 28.470 ca mắc Covid-19 tronng đó 26.553 ca ghi nhận trong nước và 1.917 ca nhập cảnh. Nước ta đã điều trị khỏi 9.204 ca bệnh. Số ca tử vong là 112 ca. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 24.983 ca, trong đó có 6.430 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 274.498, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 3.174, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 66.982 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 204.342.

Nước ta đã thực hiện tiêm 4.040.783 liều vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc- xin là 271.409 người.

Nguồn NLĐ