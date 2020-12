Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão số 14 đổ bộ vào ĐBSCL

Do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực ĐBSCL còn hạn chế, cần sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn ở nhiều vị trí khi bão số 14 đổ bộ vào.

Bão số 14 là cơn bão cuối cùng trong năm 2020

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, trong 24h tới, bão số 14 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 22/12, vị trí tâm bão ở khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 90km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24h tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 4h ngày 23/12, vị trí tâm bão ở khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 4h ngày 24/12, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Đại tá Nguyễn Đình Hưng – Đại diện Bộ đội biên phòng.

Vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

“Theo dõi mây vệ tinh, ngay sau cơn bão số 14 sẽ rất ít khả năng có các hình thái nhiễu động thiên tai xuất hiện nay. Khả năng đây là cơn cuối cùng năm 2020 (14 cơn bão)”, ông Khiêm cho hay.

Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn ở nhiều vị trí

Đại tá Nguyễn Đình Hưng – Đại diện Bộ đội biên phòng, tính đến 6h ngày 20/12, đơn vị này đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 57.515 p.tiện/348.974 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Cụ thể: Khu vực quần đảo Trường Sa là 108/753 người, các phương tiện đang di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu tránh trú; Hoạt động khu vực khác: 9.779 tàu/64.354 người; Neo đậu tại các bến: 47.628 tàu/283.867 người.

Theo đại diện Tổng cục Thủy sản, tính đến 6h ngày 20/12/2020, hiện có 138 tàu đang ở trong khu vực ảnh hưởng của ATNĐ trong vòng 24h giờ tới (Bình Định 63; Khánh Hòa 21; Phú Yên 41; Quảng Nam 01; Quảng Ngãi 12).

Kết luận cuộc họp, ông Trần Quang Hoài – Phó trưởng ban Chỉ đạo TƯ về PCTT đề nghị: “Các bộ ban, ngành địa phương cần tiếp tục thông báo cho các ngư dân vào nơi an toàn; Không được chủ quan do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực biển Tây còn hạn chế, đây là khu vực tập trung nhiều tàu thuyền nhất nên cần hết sức lưu ý. Lực lượng biên phòng cần sẵn sàng cho phương án cứu hộ, cứu nạn ở nhiều vị trí và ngay cả ven biển. Khu vực này nuôi trồng thủy hải sản rất lớn, cần thông tin kịp thời để các hộ ngư dân đảm bảo an toàn cho người và lồng bè; Phải theo dõi các công trình đê biển, đặc biệt là đê biển Cà Mau, chủ động sơ tán dân nếu khu vực ven biển, cửa sông, bãi ngang gặp nguy hiểm”.

Theo ông Hoài, hiện nay ở miền Trung vẫn đang mưa lớn khi 3 ngày mưa hơn 300mm, mực nước tại các sông ở ĐBSCL đang lên cần hết sức chú ý đến ngập lụt và cân đối tích nước cho mùa hạn. Tiếp tục bắn pháo hiệu để người dân có ý thức cảnh giác hơn, nếu tình hình phức tạp thì cần thiết sẽ kích hoạt tin nhắn SMS đến từng người dân./.

Nguồn vov.vn