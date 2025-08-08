Ronaldo ghi hat-trick, tiếp tục chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Al Nassr lập tức chơi áp đảo đối thủ và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 15 nhờ pha lập công của Mohamed Simakan. Đến phút 44, Ronaldo tung cú sút chéo góc uy lực, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Saudi Arabia.
Bước sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục duy trì sức ép. Phút 62, Ronaldo bật cao đánh đầu dũng mãnh ghi bàn thứ ba, trước khi hoàn tất cú hat-trick trên chấm 11m ở phút 67, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội nhà.
Ronaldo và các đồng đội sẽ còn một trận giao hữu gặp Almeria vào ngày 11/8, trước khi bắt đầu mùa giải mới bằng trận bán kết Saudi Super Cup gặp Al Ittihad vào ngày 19/8.
Nguồn vov.vn
