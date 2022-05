Quyết tâm tổ chức thành công SEA Games 31

Theo Ban tổ chức SEA Games 31, dù đại dịch COVID-19 đã làm cho quá trình chuẩn bị đại hội bị chậm hơn so với dự kiến, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan, cùng sự chuẩn bị tích cực của các địa phương nên đến nay công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại 12 tỉnh, thành trên cả nước. Các địa phương hiện đang nỗ lực theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban tổ chức, tập trung rà soát mọi khâu chuẩn bị đến giây phút cuối cùng, không được phép để bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Khai mạc – Bế mạc SEA Games 31 cho biết, là địa phương đăng cai nhiều môn thi đấu nhất cùng với việc tổ chức các sự kiện lớn là Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc SEA Games, trong thời gian qua, Hà Nội đã tích cực phối hợp với các Tiểu ban và các nhà tài trợ để chuẩn bị cho đại hội.

Với các công trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý (gồm Sân vận động và Cung thể thao dưới nước thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia; Trường bắn thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội; Nhà thi đấu tổng hợp và Nhà tập tổng hợp Trường Đại học TDTT Bắc Ninh) đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị.

Một số hạng mục lắp đặt thiết bị về đo đếm thành tích môn bơi tại Cung thể thao dưới nước tiếp tục hoàn thiện, sớm bàn giao để kịp vận hành thử trước ngày các môn này khởi tranh.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Hà Nội đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa, trang hoàng cơ sở vật chất tại các tuyến phố chính, địa điểm thi đấu trên toàn địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã huy động hơn 3.000 nhân viên, cán bộ, tình nguyện viên tham gia phục vụ SEA Games 31.

Cho đến thời điểm hiện tại, công tác đảm bảo an ninh, y tế, môi trường, khách sạn… đã được Hà Nội rà soát chặt chẽ, chu đáo, tất cả đã sẵn sàng cho ngày khai mạc SEA Games 31.

Theo báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các môn thi đấu SEA Games 31 tại Bắc Ninh, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội, nên công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 tại Bắc Ninh cũng gặp một số khó khăn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các nội dung trên đã cơ bản hoàn thành.

Bắc Ninh hiện đã tiến hành lắp đặt, sửa chữa, thay thế… các trang thiết bị phục vụ cho công tác tổ chức SEA Games 31. Rà soát, bố trí các phòng chức năng chuyên môn tại từng địa điểm thi đấu theo quy định của Ban tổ chức môn như Nhà thi đấu đa năng tỉnh với sức chứa trên 2.500 chỗ ngồi, đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao quốc gia và quốc tế, đặc biệt là môn Boxing trong chương trình AIG 3 tại Bắc Ninh; Nhà tập luyện bóng chuyền tỉnh, nhà ở và nhà điều hành (hỗ trợ địa điểm tập luyện cho 02 môn thi đấu Boxing, Kickboxing trong chương trình SEA Games 31) đến nay cũng đã hoàn thành.

Tại Cụm sân Quần vợt tại khu đô thị – dịch vụ công nghiệp Hanaka, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp, đôn đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka triển khai thực hiện thi công các hạng mục.

Nhà thi đấu Đa năng tỉnh Bắc Ninh sẽ được chọn để luyện tập và thi đấu hai môn Boxing và Kickboxing tại SEA Games 31. Ảnh: Ngọc Hải

Đối với Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, là đơn vị thuộc Bộ VHTTDL đóng trên địa bàn tỉnh, được Bộ chủ quản giao tổ chức môn Bóng ném trong nhà SEA Games 31, Trường là đơn vị chuyên ngành, đã có sẵn các điều kiện CSVC phù hợp chuyên môn, thuận lợi trong công tác tổ chức.

Nhà trường đã chủ động triển khai cải tạo, chỉnh trang sửa chữa lắp đặt các thiết bị chuyên môn tại Nhà tập luyện và thi đấu của đơn vị, đến nay đã hoàn tất theo kế hoạch rà soát các điều kiện hạ tầng, dịch vụ công cộng đáp ứng phục vụ tổ chức SEA Games 31, giới thiệu 02 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao tại địa phương: Grand Phoenix và Le Indochina phục vụ các đoàn thể thao.

Cùng với việc tuyển chọn 140 tình nguyện viên, phối hợp Tiểu ban lễ tân, khánh tiết của Trung ương tập huấn cho 140 tình nguyện viên, Bắc Ninh cũng đã xây dựng chương trình, hoạt động quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa, điểm du lịch của địa phương; có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy, nổ, cứu hộ…; đảm bảo công tác Y tế, các phương án thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, dịch COVID-19; công tác y tế phục vụ thi đấu, tập luyện, cấp cứu.

Với tổng diện tích sàn gần 34.000m2, đây là nơi diễn ra các trận đấu Bóng chuyền trong nhà ở SEA Games 31 tại Quảng Ninh. Ảnh: Tạ Quân

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức các môn thi đấu SEA Games 31 tại Quảng Ninh cho biết hiện đã cơ bản hoàn tất cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thi đấu môn Bóng đá nữ, thi đấu môn Bóng ném, Bóng chuyền bãi biển; môn Bóng chuyền trong nhà, môn Cờ tướng; môn Cờ vua.

Ngoài ra, việc bố trí, sắp xếp địa điểm ăn, nghỉ, đảm bảo dịch vụ công cộng phục vụ đại biểu, Ban Tổ chức, trọng tài và các đoàn vận động viên, huấn luyện viên.

Đến nay Ban Tổ chức SEA Games 31 Việt Nam đã bố trí các khách sạn đủ tiêu chuẩn cho đại biểu, BTC và các đoàn tại Khu vực thành phố Hạ Long.

Legacy Yên Tử được Quảng Ninh bố trí cho các kỳ thủ tập trung đua tài. Ảnh: Tạ Quân

Điện lực Quảng Ninh xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, an toàn tuyệt đối cho tất cả các địa điểm thi đấu, tập luyện, ăn, nghỉ của các đoàn thể thao, ban tổ chức SEA Games 31 tại các địa phương diễn ra SEA Games 31 tại Quảng Ninh.

Các địa phương đã tích cực chuẩn bị và bố trí đầy đủ các dịch vụ công cộng để phục vụ SEA Games. Đồng thời với việc tổ chức tuyên thông, quảng bá du lịch nhân dịp SEA Games 31 với các hoạt động bên lề chào mừng SEA Games 31

Quảng Ninh cũng đã tổ chức huy động và tập huấn lực lượng tình nguyện viên với hơn 322 tình nguyện viên biết tiếng Anh, tiếng Trung, của Trường Đại học Hạ Long có nhiệm vụ hướng dẫn du lịch, lễ tân, ngoại giao tham gia hướng dẫn các Đoàn trong suốt thời gian tổ chức các hoạt động tại tỉnh.

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng đã có phương án, kế hoạch chi tiết cụ thể để triển khai công tác y tế và kiểm tra doping, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội

Sau khi khai mạc SEA Games 31, môn cầu lông được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang từ 16- 22/5/2022 với số lượng có 8 quốc gia khu vực Đông Nam Á gồm: Malaysia, Indonesia, Philipines, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam và khoảng 300 thành viên tham dự, đại biểu và các đoàn nghỉ tại Khách sạn Mường Thanh.

Đến nay, khu vực bên trong và ngoài Nhà thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Giang đã được bố trí 06 biểu tượng linh vật của Seagames; Pano phông trao huy chương; khung kéo cờ các quốc gia, bố trí cờ các quốc gia để bàn phòng họp, Pano tuyên truyền cửa A; trang trí các phòng chức năng trong Nhà Thi đấu.

Trên các tuyến đường nội thành đã lắp đặt trên 1.000 pano, 230 Pa nô, 200 phướn thả; 300 cờ Hồng kỳ, bản đồ chỉ dẫn giao và nhiều Pano, Băng ngang khác.

Tỉnh đã tuyên truyền hàng nghìn tin, bài, hình ảnh liên quan đến SEA Games 31 trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình và các ấn phẩm, in 3000 bản decal mã QRocode song ngữ, nội dung tuyên truyền giới thiệu về văn hóa, con người và du lịch Bắc Giang, 500 bản đồ liên kết du lịch, Bắc Giang được được BTC Sea Games và VTV giao tường thuật trực tiếp tất cả các trận thi đấu Cầu lông Sea games 31, truyền tín hiệu trực tiếp về Trung tâm báo chí của Sea Games 31 truyền về các nước.

Đến nay, cơ bản các thiết bị, cơ sở vật chất bên trong và khu vực quanh Nhà thi đấu thể thao của tỉnh (hệ thống ánh sáng, thảm thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế; nâng cấp mạng Internet, mạng viễn thông VNPT, hệ thống mạng LAN, Wifi; và có phương án nguồn điện, âm thanh dự phòng …), tỉnh đã bố trí đầy đủ.

Tỉnh đã bố trí hơn 500 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy nổ, an toàn, phân luồng điều hành giao thông trên các tuyến đường và khu vực đỗ đậu xe; chỉnh trang hệ thống cây xanh một số tuyến đường, hệ thống đèn Led trang trí trước mặt tiền nhà và treo cờ tổ quốc tại các hộ gia đình, cơ quan đến hết ngày 25/5.

Công tác Y tế đã bố trí đầy đủ xe cứu thương, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế … thành lập 2 tổ cấp cứu; bố trí đầy đủ trang thiết bị, hóa chất phương tiện và 1 tổ đảm bảo an toàn thực phẩm, xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2; vệ sinh cảnh quan môi trường, chỉnh trang đô thị và thay thế một số hạng mục tại Nhà thi đấu thể thao của tỉnh…

Theo bà Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Ninh Bình, hiện tỉnh đã lắp đặt 02 đường truyền cáp quang; lắp đặt 04 wifi – 500 user/wifi (phủ sóng khu vực khán đài của Nhà thi đấu, lắp đặt Wifi và đầu kết nối tại các phòng chức năng như: phòng khách Vip, trọng tài Quóc tế và Việt Nam, phòng IT, tác nghiệp báo chí, kỹ thuật, y tế, tình nguyện viên, Test Doping… bên trong khu vực Nhà thi đấu đều được phủ Wifi phục vụ hoạt động của Ban Tổ chức trong dịp trước, trong và sau khi kết thúc sự kiện SEA Games 31 và môn Karate thi đấu tại tỉnh Ninh Bình. Đồng thời chuẩn bi xong công tác tuyên truyền trực quan, khu vực tác nghiệp báo chí phục vụ triển khai các nhiệm vụ tổ chức thi đấu môn Karate trong chương trình SEA Games 31 tại tỉnh Ninh Bình.

Đảm bảo an toàn cho SEA Games 31 phải đặt lên hàng đầu

Tại cuộc họp cuối tuần trước về công tác tổ chức SEA Games 31 tại Hà Nội, đại diện Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và Đài Truyền hình Việt Nam cho biết đã cơ bản hoàn tất việc triển khai công tác đảm bảo an ninh an toàn; công tác y tế và phòng, chống dịch; công tác giao thông và công tác truyền thông, truyền hình đảm bảo an toàn cho đại hội phải được đặt lên hàng đầu.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 cho biết, về công tác chuẩn bị lực lượng, các đội tuyển vẫn đang tích cực tập luyện tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và sẽ di chuyển theo lịch thi đấu của đại hội.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là sau chuyến thăm của Thủ tướng vừa qua, tinh thần của các vận động viên đều rất phấn chấn, sẵn sàng bước vào tranh tài để quyết tâm đạt được các thành tích cao nhất tại đại hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng các bộ, ngành, địa phương đã cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn do dịch bệnh để chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức đại hội. Với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động cao của các bộ, ngành, tiểu ban và các địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho SEA Games 31, đến thời điểm này, có thể vui mừng báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã đề nghị Hà Nội và 11 địa phương đăng cai tổ chức đ chỉ còn hơn 2 tuần nữa SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại 12 tỉnh, thành trên cả nước, các địa phương phải tập trung rà soát mọi khâu chuẩn bị đến giây phút cuối cùng, không được phép để bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho đại hội phải được đặt lên hàng đầu, đáp ứng những yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân về công tác tổ chức SEA Games 31; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức vận động xây dựng đời sống văn hoá nhân dịp SEA Games để có những tuyến phố xanh – sạch – đẹp; người dân giao tiếp văn minh, lịch sự không chỉ trong thời gian diễn ra đại hội mà còn tạo thành thói quen sau khi kết thúc SEA Games 31.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh, đi trước một bước để tuyên truyền quảng bá về đại hội, lan toả hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách tới bạn bè quốc tế với tinh thần SEA Games 31 chính là hướng tới mục tiêu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” như khẩu hiệu của Đại hội đã đề ra.

Về công tác chuyên môn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 thi đấu fair-play, hết mình vì màu cờ, sắc áo, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đồng thời mỗi vận động viên phải xem mình là sứ giả về hòa bình khi tham dự SEA Games lần này, Bộ trưởng lưu ý.

SEA Games 31 tại Việt Nam, gồm 40 môn thể thao, thi đấu 526 bộ huy chương, các môn thi được tổ chức ở 11 tỉnh, thành phố trong đó Hà Nội là nơi diễn ra khai mạc và Bế mac (Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) khai mạc vào ngày 12/5/2022 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), bế mạc ngày 23/5/2022 tại Cung Điền kinh Hà Nội).

Nguồn: Chinhphu.vn