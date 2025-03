Quy định mới về tổ chức bộ máy Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1-3

*** Từ ngày 1-3-2025, kết thúc hoạt động Công an các huyện, thị, thành trong tỉnh Tiền Giang theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Người dân cần giải quyết các thủ tục liên hệ trực tiếp công an các xã, phường, thị trấn. * Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 mở rộng, công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc, các chi đảng bộ trực thuộc. * UBND tỉnh Tiền Giang ban hành thông báo số 55 ngày 28/02, thông báo về việc địa điểm trụ sở làm việc và nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của các Sở mới thành lập. * Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025, các Sở mới thành lập chính thức đi vào hoạt động. * Trụ sở Sở Tài chính đặt tại: Số 05 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Trụ sở Sở Nội vụ đặt tại: Số 375 - 379 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ đặt tại: Số 383 - 385 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Trụ sở Sở Xây dựng đặt tại: Số 389 - 391 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường đặt tại: Quốc lộ 1, Khu phố Trung Lương, Phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các Sở nêu trên, người dân liên hệ trực tiếp tại các Sở này để được giải quyết. * Riêng các TTHC về cấp, đổi giấy phép lái xe; lý lịch tư pháp vẫn được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính (số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). * Người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính hoặc qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh: dichvucong.tiengiang.gov.vn. * Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp và Nhân dân biết, quan hệ công tác.