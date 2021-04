Quý 1/2021, Tiền Giang xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông, tăng 160% so cùng kỳ

(THTG) Ngày 02-4, Ban An toàn Giao thông tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý 1, năm 2021. Ảnh: Việt Bình

Theo báo cáo tại hội nghị, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong quý I năm 2021 diễn biến phức tạp, tăng cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông, tăng 132 vụ, tăng 160,98% so cùng kỳ; số người chết 97 người, tăng 38 người, tăng 64,41% so cùng kỳ và số người bị thương 156 người, tăng 117 người bị thương, tăng 300% so cùng kỳ năm 2020. Điều đáng quan tâm là các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn các huyện, thành, thị đều tăng. Có đến 10 địa phương tăng về số vụ tai nạn giao thông, trong đó có 07 địa phương tăng cả ba tiêu chí so với cùng kỳ gồm: huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy.

Theo đánh giá, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ an toàn giao thông chủ yếu là do ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông còn hạn chế, chủ quan, bất cẩn, vi phạm các nguyên tắc điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Ảnh: Ngọc Yên

Với tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, trong quý II Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang và các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhằm thực hiện mục tiêu kéo giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông từ 5 – 10%. Để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, một số nhiệm vụ trọng tâm đã và sẽ được triển khai như: tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, tai nạn giao thông tăng; chấn chỉnh lại việc dừng, đỗ xe ô tô theo quy định, đặc biệt tại các vị trí cấm dừng, cấm đỗ trong nội thành, nội thị; tăng cường công tác kiềm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa…

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chị đạo tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị các ngành liên quan, các địa phương và thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong quý II và cả năm 2021, do đó cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhất. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, ngoài thực hiện các giải pháp đã đề ra, cần lưu ý mở cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ, tết, đặc biệt phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các ngày cuối tuần và vào khung giờ từ 18 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau; rà soát điều kiện hoạt động của các xe trung chuyển hành khách của các doanh nghiệp và các xe đưa rước công nhân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều nội dung, hình thức mới, thời gian, thời điểm tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, đúng địa bàn để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đề nghị các thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tránh tình trạng phụ trách địa bàn, nhưng không nằm chắt tình hình, thiếu kiểm tra, đôn đốc để có biện pháp chỉ đạo, xử lý.

Nguyễn Phong