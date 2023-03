Quý 1, kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang đạt và vượt so với cùng kỳ

(THTG) Ngày 30-3, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tỉnh Tiền Giang quý 1/2023. Ảnh: Minh Nguyên

Theo đánh giá, trong quý 1/2023, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đạt và vượt so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,99%. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 19.586 tỷ đồng, đạt 23,9% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước 2.723 tỷ đồng, đạt 26,5% dự toán, tăng 7,9% so cùng kỳ. Thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu tốt, được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Vốn đầu tư phát triển đạt 16,7% kế hoạch, tăng 10,4% so cùng kỳ.

Dự kiến đầu tháng 4/2023, tỉnh ra mắt huyện Cai Lậy đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 137/142 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 3 thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 3/8 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ đã đánh giá cao những kết quả quan trọng, toàn diện mà tỉnh đã đạt được. Ông đề nghị các địa phương cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xác định rõ những công việc trọng tâm, ưu tiên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến xâm nhập mặn, vận hành tốt các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và dân sinh. Thường xuyên chỉ đạo nâng chất các tiêu chí tại các xã đã được công nhận nông thôn mới.

Song song đó, tập trung hoàn thiện quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ động triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính…góp phần phát triển nhanh kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Thanh Triều