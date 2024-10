Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 8

*** Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang tổ chức tuyên truyền về Luật Tài nguyên nước. * Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang tổ chức Hội thảo về thực hành, chuẩn đoán bệnh sa sút trí tuệ. * Bảo Việt Nhân thọ Tiền Giang tổ chức chương trình tri ân khách hàng. * Đoàn công tác của huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp tham quan, trao đổi kinh nghiệm về mô hình sản phẩm OCOP tại huyện Chợ Gạo. * Huyện Gò Công Đông họp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. * Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới. * Thành phố Mỹ Tho trao đổi kế hoạch trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của thành phố với quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. * Huyện Tân Phước vận hành các tổ hợp tác bơm nước chống úng cho cây khóm. * Thị xã Cai Lậy tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm về công tác giảm nghèo tại huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng. * Hôm nay 21-10, Quốc Hội khai mạc kỳ họp thứ 8 với nhiều nội dung quan trọng. Ngày đầu tiên, Quốc Hội sẽ bầu Chủ tịch nước. * Trình Quốc hội chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với tốc độ 350 km/h. * 1 người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh chặn xe cấp cứu của Bệnh viện 115 đang chở bệnh nhân trên đường, công an đang vào cuộc truy xét. * Cáp viễn thông rơi vãi bao vây các trạm xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh. * Máy bay từ Đà Nẳng đi Hàn Quốc phải hủy chuyến vì phát hiện móp đầu. * Quảng Nam: Mưa liên tục ở thành phố Tam Kỳ, hàng loạt xe chết máy giữa đường. * Người Việt hút hơn 4 tỷ bao thuốc lá 1 năm, đề xuất tăng thuế để giảm tiêu thụ. * Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất phương án mở rộng 91 km cao tốc từ TP.HCM về Mỹ Thuận. * Bình Dương: Phát hiện cán bộ tiếp tay cho sai phạm tại quán karaoke An Phú. * Công ty liên quan đến đại gia Lã Quang Bình ở Nha Trang bị cưỡng chế thu hồi nợ thuế. * Tổng Bí thư Tô Lâm: Hình sự là biện pháp cuối cùng trong xử lý chống tham nhũng, tiêu cực. * Dự án tái định cư ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh bán hơn 1.000 căn hộ sai đối tượng. * Tài xế trong vụ xe tải lật đè chết 3 người ở Quy Nhơn Bình Định âm tính với nồng độ cồn, ma túy. * Thừa Thiên Huế: Hàng trăm hộ dân triền núi thấp thỏm lo sạt lở, chính quyền lên kế hoạch để di dời. * Điều tra người đàn ông tử vong trong phòng tập Gym ở Hà Nội. * Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương được phong hàm Đại tướng. * Chỉ huy cấp cao Israel tử trận. * Israel chuẩn bị thủ tục pháp lý chống lại Tổng thống Pháp. * Pháp không phản đối Ukraine gia nhập NATO nhưng nói tùy thuộc vào chính quyền mới của Mỹ. * Tổng thống Brazil hủy chuyến thăm Nga. * Ukraine không kích nhà máy sản xuất thuốc nổ quan trọng của Nga. * Mỹ đang điều tra vụ rò rỉ 2 tài liệu trình báo mô tả quá trình Israel tấn công trả đủa Iran. * Cuba tiếp tục bị mất điện trên diện rộng. * Thời tiết ngày 21-10: Bắc bộ, Nam bộ mưa rào. Trung bộ vào đợt mưa to liên tiếp.