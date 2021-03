Quân đội Myanmar tiến hành không kích, 3.000 người dân chạy sang Thái Lan trú ẩn

+ 240 công dân về từ Đài Loan cách ly tập trung tại Tiền Giang có kết quả âm tính lần 1 với Sars – Cov 2 + Trong 03 tháng đầu năm 2021, huyện Châu Thành đã tiếp 22 lượt công dân, tăng 18 lượt so với cùng kỳ năm 2020 + Trường Chính trị Tiền Giang tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, khóa 41 với hơn 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở, ban, ngành, trong toàn tỉnh + Công ty trách nhiệm Thương mại Tân Hoàng Gia trao tặng 60 chiếc xe đạp cho 60 em học sinh Trường THCS xã Nhị Quý có hoàn cảnh khó khăn có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập với tổng kinh phí 120 triệu đồng + Tập huấn An toàn tiêm chủng Covid 19 cho cán bộ tham gia tiêm chủng của Bệnh viện Quân Y 120 và Bệnh xá Công an...