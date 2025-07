Phường Nhị Quý đánh giá kết quả phát triển Kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm

(THĐT) Chiều ngày 11/7, UBND phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả phát triển Kinh tế – xã hội, Quốc phòng – An ninh, đồng thời góp ý dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường về thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2025. Ông Nguyễn Tấn Lợi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh buổi họp đánh giá kết quả phát triển Kinh tế – xã hội, Quốc phòng – An ninh

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp tình hình Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh và phương hướng nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2025. Các phòng, ban lần lượt trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Trong đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phản ánh tình trạng xây dựng không phép, lấn chiếm hành lang an toàn bảo vệ kênh và việc chậm trễ trong giải quyết hồ sơ đất đai do chưa có hướng dẫn cụ thể; Phòng Văn hóa – Xã hội thông tin về kế hoạch tổ chức lễ Giỗ 27/7, công tác phụng dưỡng thương binh loại 1 và tình hình thực hiện thay đổi từ ấp sang khu phố sau sáp nhập; Trung tâm Phục vụ hành chính công gặp khó khăn trong việc trả kết quả trích lục do Bộ Tư pháp chưa tích hợp và lĩnh vực đất đai chưa có quy trình thủ tục hành chính.

Cùng với đó, Công an phường báo cáo tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến, trong đó đã xảy ra 2 vụ việc đánh bạc và lừa đảo, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác chưa đầy đủ. Quân sự phường tiếp tục thực hiện duy trì lực lượng sẵn sàng phòng thủ. Trạm Y tế phường chưa có quyết định bổ nhiệm Trưởng trạm, gây ảnh hưởng đến công tác chuyển viện và quản lý điều hành.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Lợi – Chủ tịch UBND phường đề nghị các phòng chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện chữ ký số cho lãnh đạo UBND phường và vận hành văn phòng điện tử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách hành chính. Đồng thời, giao các phòng chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, góp ý về dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ phường về thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2025; Các phòng chuyên môn khẩn trương tham mưu UBND phường ra Quyết định thành lập các ban, tiểu ban, hội đồng.

Minh Tấn