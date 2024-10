Phụ nữ cơ sở tiêu biểu trong xây dựng chương trình “5 không 3 sạch”

*** Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến khảo sát Trường Chính trị Đạt chuẩn mức 1 tại Trường Chính trị Tiền Giang. * MobiFone tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình Quay số trúng thưởng “Lên gói Mobi — Trúng xe Vosion mỗi tuần. 1 khách hàng ở Tiền Giang đã may mắn trúng giải Đặc biệt là 1 chiếc xe Honda Vision trị giá 36 triệu đồng. * Hội Người mù Tiền Giang bế giảng lớp Xoa bóp bấm huyệt cho các hội viên Hội người mù. * Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. * Huyện ủy Cái Bè tổ chức gặp gỡ lắng nghe ý kiến cán bộ hưu trí. * Công an huyện Chợ Gạo sơ kết 9 tháng đầu năm 2024. * Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang đi kiểm tra, khảo sát tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Gò Công Đông. * Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1202/NQ -UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2023-2025. * Theo đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Châu Thành như sau: * Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hữu Đạo và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Dưỡng Điềm vào xã Bình Trưng. * Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Lý Tây vào thị trấn Tân Hiệp. * Sau khi sắp xếp, huyện Châu Thành có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 1 thị trấn. * Theo Nghị quyết số 1202 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Mỹ Tho như sau: * Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của Phường 7 vào Phường 1. * Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của Phường 3 và Phường 8 vào Phường 2. * Sau khi sắp xếp, thành phố Mỹ Tho có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường và 6 xã. * Trung ương kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. * Đồng Nai: Một quán karaoke đang tạm ngưng hoạt động, bất ngờ bốc cháy. * Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 12 quân nhân vi phạm. * Bộ nhiệm 2 trợ lý Chủ tịch Quốc Hội. * Lấy ý kiến 3 tỉnh thành về mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương — Mỹ Thuận lên 6- 8 làn xe. * Đà Nẳng: Cháy cung cư mini, Cảnh sát phải điều xe thang để giải cứu người mắc kẹt. * Triều cường ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và một số tỉnh thành đã vượt báo động 3. * Quảng Ngãi: 64 trụ điện xây dựng trái phép để bán điện. * Loạt cổ phiếu của các Tập đoàn “hot” 1 thời sắp rời sàn hoặc hạn chế giao dịch. * Rộ tin ông Trump bị kiệt sức trong tranh cử. * Triều Tiên tuyên bố tìm thấy và công bố hình ảnh drone quân sự của Hàn Quốc. * Khám nghiệm tử thi thủ lĩnh Hamas, tiết lộ lý do thiệt mạng. * Hamas bổ nhiệm người cũ làm thủ lĩnh mới. * Ông Putin không dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brazil, cử người đại diện. * Hungary chỉ trích “Kế hoạch chiến thắng của Ukraine” là con đường tắt dẫn đến thế chiến thứ 3. * Người dân Hàn Quốc ám ảnh với các cuộc pháo kích của Triều Tiên.