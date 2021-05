Phụ nữ Cái Bè may hơn 25.000 khẩu trang phòng chống đại dịch Covid-19

(THTG) Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống đại dịch Covid-19, đến nay 17 tổ may khẩu trang của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cái Bè đã may hơn 25.000 khẩu trang để phát tặng miễn phí cho người dân trên địa bàn, nguồn kinh phí mua vải kêu gọi từ sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương; còn công làm do các chị em phụ nữ tình nguyện tham gia.

Phụ nữ Cái Bè may khẩu trang phát miễn phí cho người dân trên địa bàn, góp phần trong công tác phòng chống dịch Covid 19. Ảnh: Thành Danh

Để hoàn thàn‌h mỗi chiếc khẩu trang phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau, như cắ‌t vải, may chỉ… sau đó giặt sạch, phun thuốc kháng khuẩn rồi đóng gói.

Cùng với việc may khẩu trang, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, các cấp Hội phụ nữ ở huyện Cái Bè còn phát tờ rơi, phát loa tuyên truyền về đại dịch Covid-19 và nhắc nhở người dân khi đến khu vực đông người cần phải đeo khẩu trang để phòng bệnh dịch.

Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và kịp thời của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ của huyện Cái Bè nhằm góp phần cùng các cấp, các ngành phòng chống đại dịch Covid-19 gây ra.

Thành Danh