Ngày 30/5, tại Hội trường Ban quản lý Khu công nghiệp Long Giang huyện Tân Phước, Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Cửu Long Giang tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Tư vấn, tuyên truyền về An toàn Vệ sinh lao động – Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người Lao động”.

Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Cửu Long Giang tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho công nhân, lao động

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Ban Quản lý Các khu công nghiệp, Sở Nội vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Y tế huyện Tân Phước, Công ty TNHH Phát Triển khu công nghiệp Long Giang, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre, Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh, cùng công nhân lao động làm việc tại các Khu công nghiệp Long Giang – huyện Tân Phước, Khu công nghiệp Tân Hương huyện Châu Thành.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Lê Hiếu Nghĩa – Phó Trưởng Ban quản lý Các khu công nghiệp Tiền Giang cho biết: Đây là hoạt động có ý nghĩa trong tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 diễn ra từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5, mục tiêu nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn lao động tại nơi làm việc, đồng thời khuyến khích các sáng kiến và cải tiến để phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

Với chủ đề An toàn Vệ sinh lao động – Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người lao động, Ban Giám đốc Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Cửu Long Giang xây dựng 4 chuyên đề với mong muốn nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, thúc đẩy các giải pháp, chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong các nhà máy, công ty, xí nghiệp ở các khu công nghiệp.

Tại buổi tọa đàm, Sở Nội vụ Tiền Giang thông tin cho người lao động về các hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động hàng năm tại doanh nghiệp; Hướng dẫn trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với công nhân bị tai nạn lao động.

Bác sĩ chuyên khoa bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang thông tin cho người lao động về cách phòng ngừa, chăm sóc các bệnh liên quan đến công việc, thời tiết. Bên cạnh đó là vai trò của người lao động và y tế cơ sở trong việc bảo vệ sức khỏe. Các Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Phước đã hướng dẫn cách chăm sóc bảo vệ sức khỏe sinh sản, bệnh lý phụ khoa cho nữ lao động.

Tại buổi tọa đàm, Bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh đã thông tin, hướng dẫn cách xử lý và phòng ngừa các tai nạn xảy ra trong lao động và các bệnh nghề nghiệp thường xảy ra.

Buổi tọa đàm giúp cho người lao động nhiều thông tin thiết thực. Được cập nhật các quy định pháp luật, các tiêu chuẩn an toàn, và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tại nơi làm việc. Hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Người lao động thực hiện được việc phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, để cải thiện môi trường làm việc. Qua đó nâng cao nhận thức, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng tránh tai nạn, ngăn ngừa các bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng sức khỏe của người lao động bảo vệ tài sản và nguồn lao động cho các công ty, doanh nghiệp, làm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc đến phát triển văn hóa an toàn trong doanh nghiệp. Từ đó hướng tới yêu cầu các công ty, doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo sức khỏe của người lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh việc tiếp nhận khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình, cá nhân theo các gói phần, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý, và khám sức khỏe xin việc làm, làm Giấy phép lái xe, Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Cửu Long Giang cũng thực hiện các hoạt động truyền thông bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Từ tháng 4 năm 2025, Phòng khám được cấp mã khám bảo hiểm y tế, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh qua bảo hiểm y tế hiệu quả và giảm chi phí.

Thanh Xuân – Bá Thủy