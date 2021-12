Phòng chống Covid-19: Những kịch bản từ biến thể Omicron

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 03-11, tỉnh ghi nhận 117 ca F0 mới (giảm 59 ca so với ngày 02-12), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 25.322 ca. - Tiêm liều bổ sung vaccine Covid-19 sử dụng vaccine cùng loại với liều cơ bản hoặc vaccine mRNA (vaccine Moderna và Pfizer); tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vaccine. - Năm 2021, toàn huyện Châu Thành đã tiếp 47 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo với 54 người - Huyện Tân Phước bỏ phiếu thống nhất ra mắt xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với 02 xã Tân Hòa Tây và Tân Hòa Thành vào cuối năm 2021 - Hơn 200 đơn vị máu được đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Tiền Giang hiến tặng do Huyết học truyền máu Cần Thơ tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 02 năm 2021. - Theo thông tin từ trang chủ của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) thì vé các trận đấu có đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng bảng đã bán hết chỉ sau 1 ngày mở bán. - Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định việc gia hạn vắc-xin phòng Covid-19 Pfizer thêm 3 tháng được áp dụng trên toàn cầu và hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng...